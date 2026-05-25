В океані знайдено новий вид "морської оси": його назва попереджає про смерть (фото)

Біля берегів Сінгапуру щойно виявили абсолютно новий вид кубомедузи, який отримав прізвисько "морська оса".

Новий вид був виявлений вченими в океанських водах біля берегів Сінгапуру і має ідентичний вигляд з іншою медузою, яку раніше виявив той самий учений. Утім, незалежно від того, чи можете ви відрізнити Chironex blakangmati від Chironex yamaguchii, вчені рекомендують триматися від них подалі, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Відомо, що кубомедузи отримали своє прізвисько "морська оса" не через жовто-чорні смуги на тілі, причина криється в тому, що взаємодія з цими видами дійсно може бути небезпечною для людей.

Відео дня

Відкриття було зроблено морською біологинею з Університету Тохоку в Японії Шеріл Еймс під час експедиції біля узбережжя острова Сентоза в Сінгапурі. Спочатку команда припустила, що це безхребетне є представником C. yamaguchii, але пізніше геномне тестування виявило щось інше.

За словами доктора Еймс, вони з колегами зрозуміли, що перед ними зовсім інший вид. Цікаво, що вчені навіть повернулися на Окінаву, щоб вивчити зразок, виявлений раніше. Результати аналізу показали, що крім генетики, ключова відмінність C. blakangmati від трьох відомих родичів роду Chironex полягає в наявності перрадіальних лопатей.

Відомо, що ця анатомічна особливість на нижній частині дзвоноподібного тіла кубомедузи посилює пульсуючу мускулатуру, яка допомагає їй пересуватися у воді. В інших видів Chironex на кінчиках перрадіальних лопатей є загострені канали, але вони були відсутні у C. blakangmati.

Будова нового виду кубомедузи Фото: Tohoku University

Утім, з каналами чи без, кубомедузи — дивовижні істоти. Дослідження вже показали, що переважна більшість медуз покладаються на зір і пасивно плавають в океанських течіях, але у представників роду Chironex нічого подібного не спостерігається. При цьому вид використовує ту саму мускулатуру, підтримувану радіальними лопатями, щоб активно плисти по воді до своєї мети.

Дослідники зазначають, що Chironex blakangmati, схоже, цілком виправдовує свою наукову назву, пов'язану з островом, біля якого вид було виявлено. Відомо, що Сентоза в перекладі з малайської означає "мир і спокій", але колись острів називався інакше: історично острів називався Пулау Клаканг Маті, що дослівно перекладається як "Острів смерті ззаду".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені розробляють із людських антитіл універсальні ліки від укусів змій.

Раніше Фокус писав про те, що в гонконгському ставку виявили загадкову надотруйну істоту.