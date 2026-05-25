Біля Галапагоських островів знайдено крихітного восьминога: легко поміститься на долоні (відео)

Дослідники вперше описали крихітного восьминога розміром з м'яч для гольфу — вперше його помітили понад 10 років тому, але описали лише зараз.

Крихітний яскраво-синій восьминіг Microeledone galapagensis настільки крихітний, що легко поміщається на долоні. За словами біологів, представники цього виду настільки малі, що їх навряд чи можна помітити у воді неозброєним поглядом, пише Фокус.

На щастя для науки, вчені на борту дослідницького судна E/V Nautilus мають доступ до глибоководного підводного апарату (ROV), що дало змогу під час глибоководної експедиції помітити це крихітне безхребетне. Зазначимо, що вперше крихітний восьминіг був помічений біологами ще 2015 року недалеко від острова Дарвіна, проте описати вид вдалося лише зараз.

Пізніше вченим вдалося відібрати екземпляр і зняти на відео ще два. Однак ретельніший лабораторний огляд поставив експертів у глухий кут, що спонукало їх надіслати фотографію експертці з восьминогів із Польового музею Джанет Войт.

Зазначимо, що визначення нового виду — вельми складний процес. Зазвичай це вимагає повного розтину, який неминуче зруйнує зразок. Оскільки це був єдиний коли-небудь зібраний екземпляр M. galapagensis, Войт не хотіла втратити такий цінний зразок. У результаті вчені вирішили звернутися до технології мікрокомп'ютерної томографії — команді вдалося отримати дуже докладне уявлення про анатомію M. galapagensis, об'єднавши тисячі тонких рентгенівських знімків у 3D-модель. Тепер, за більш ніж 10 років після виявлення виду, команді нарешті вдалося визначити, що восьминіг належить до нового виду, що заслуговує на власну назву. Ба більше, M. galapagensis являє собою перший вид восьминога, офіційно описаний Войт за її більш ніж 40-річну кар'єру.

Відомо, що Microeledone galapagensis — це маленькі яскраво-сині восьминоги, які живуть у глибинах океану, а тому майже нікому на Землі раніше не доводилося бачити їх.

Під час написання використовували матеріали Zootaxa, Popular Science.