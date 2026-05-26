Ученые показали лица первых европейцев: помог 45000-летний череп (фото)

Ученые выяснили, как именно выглядели первые люди, прибывшие в Европу из Африки. Исследование было сосредоточено на черепе возрастом 45 000 лет, найденном в Чехии, что дало редкую возможность увидеть, как могли выглядеть ранние люди после смешения с неандертальцами.

Череп принадлежал женщине из доисторической популяции, известной как "Златая лошадь". Останки обнаружили в 1950 году и сейчас они хранятся в Национальном музее в Праге. Поскольку череп оставался в отличном состоянии на протяжении тысячелетий, исследователи смогли опробовать несколько методов реконструкции лица.

Команда создала три отдельные версии лица женщины. В первом методе использовались известные параметры мышц лица и мягких тканей, наложенные непосредственно на окаменелость. Эта реконструкция стала известной как модель А.

Для модели В исследователи сотрудничали с палеохудожницей Элизабет Дайнес. Ее реконструкция основывалась на научных данных, собранных с черепа, а также использовала художественное мастерство для формирования окончательного облика.

Череп принадлежал женщине из доисторической популяции, известной как "Златая лошадь" Фото: NPJ Heritage Science

Третья реконструкция, модель С, использовала цифровые технологии. Исследователи нанесли на череп 78 анатомических точек, чтобы создать виртуальное лицо. В отличие от первых двух моделей, эта версия имела более узкий нос, более заостренный подбородок и лоб с более высоким изгибом, что придавало лицу "четко треугольную форму".

По словам исследователей, модели A и B были наиболее похожими друг на друга. Обе имели "короткие и широкие носы, широкую переносицу, но менее выразительный округлый кончик носа". Когда ученые сравнили реконструкции с фотографиями современных женщин из Чехии и Камеруна, они заметили, что модели A и B напоминали вариации лица, которые чаще встречаются в камерунской выборке, тогда как модель C была ближе к чешским образцам.

Генетическое тестирование также предоставило подсказки относительно внешности женщины. Анализ показал, что, скорее всего, она имела темную кожу, темные глаза и темные волосы. Эти черты были распространены среди древнейших людей, которые мигрировали из Африки в Европу. Ученые считают, что более светлая пигментация кожи появилась позже, когда люди приспособились к регионам с меньшим количеством солнечного света.

Модели A и B напоминали вариации лица, которые чаще встречаются в камерунской выборке, тогда как модель C была ближе к чешским образцам Фото: NPJ Heritage Science

Исследователи объяснили, что широкие носы и широкие лица могли давать преимущества в теплом климате, поскольку такие черты лица помогают регулировать тепло и влажность воздуха, которым дышат люди. Наличие этих черт в черепе из Златого Коня подтвердило гипотезу, что эта женщина физически оставалась близкой к ранним африканским популяциям, несмотря на то, что жила в Европе.

Другой важной частью исследования было изучение неандертальского происхождения. Генетические данные показали, что эта женщина жила лишь примерно через 80 поколений после того, как современные люди и неандертальцы впервые скрестились.

Сегодня небольшие следы ДНК неандертальцев все еще существуют во многих человеческих популяциях и могут влиять на такие черты, как строение лица, иммунный ответ и биология кожи. Однако ученые отметили, что многие детали о людях из "Златого коня" остаются неопределенными, поскольку эта древняя группа стала человеческой "боковой ветвью", которая не оставила потомков среди более поздних популяций каменного века или современных людей.

Это исследование дает ученым более четкое представление о том, как могли выглядеть некоторые из первых современных людей Европы. Оно также добавляет новой информации о том, как миграция, климат и скрещивание формировали внешность человека тысячи лет назад.

При написании этого материала использованы материалы IFLScience, NPJ Heritage Science.