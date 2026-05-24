Это лишь верхушка айсберга: находка в Испании прольет свет на неизвестный металл в скандинавских артефактах (фото)

В Испании обнаружили шесть ранее неизвестных шахт бронзового века, которые могут пролить свет на происхождение неизвестного металла в древних скандинавских артефактах.

Открытие сделали во время совместных раскопок, проведенных учеными из шведских и испанских университетов в сотрудничестве с региональным археологическим музеем в Эстремадуре.

Размер объектов варьировался от небольших зон добычи до гораздо более крупных горных комплексов. Один из объектов вблизи Кабеса-дель-Буэй включал траншеобразную выемку длиной около 70 метров и шириной три метра.

Исследователи заявили, что это сооружение имело признаки организованной добычи медной руды, что указывает на тщательно спланированную горную деятельность в бронзовом веке.

Перед началом полевых исследований профессор Иоганн Линг из Гетеборгского университета в течение многих лет исследовал происхождение металлов, использованных в предметах бронзового века, найденных в Северной Европе.

Научные исследования, в частности анализ изотопов свинца и химический анализ, показали, что значительная часть металла, вероятно, происходила из юго-западной Испании, хотя точный источник до сих пор оставался неизвестным.

Во время раскопок исследователи обнаружили в шахтах жилы меди, свинца и серебра Фото: Johan Ling/University of Gothenburg

Металлы играли важную роль в торговле и производстве в бронзовом веке, что делает недавно обнаруженные места важной подсказкой для понимания древних торговых связей в Европе.

Археологи также обнаружили около 80 каменных топоров с канавками внутри одной из шахт. Рабочие использовали эти орудия для измельчения и обработки руды перед ее переработкой в металл. Эта находка стала прямым свидетельством масштабной горной деятельности, существовавшей более 3 000 лет назад.

"Недавно обнаруженные шахты бронзового века, идентифицированные в течение последних десяти лет — как другими исследовательскими группами, так и благодаря примерно 20 новым шахтам, задокументированным нашей исследовательской группой в период с 2024 по 2026 годы — меняют наше представление о том, насколько взаимосвязанной была Европа уже 3000 лет назад", — сказал Линг.

Он пояснил, что эти находки свидетельствуют о том, что горная деятельность в юго-западной Европе была гораздо более масштабной и организованной, чем ранее считали исследователи.

По словам Линга, эти открытия также подтверждают результаты предыдущих исследований, которые указывали на существование торговых связей на большие расстояния в бронзовом веке.

"Открытие новых шахт бронзового века в Эстремадуре — это лишь верхушка айсберга, — добавил Линг, — Мы предполагаем, что в этом регионе, а также в Андалусии, может оставаться до 150 доисторических шахт, которые до сих пор не задокументированы и не исследованы".

Исследователи считают, что эти горнодобывающие центры могут изменить современные представления о том, как функционировали общества бронзового века. Добыча меди, вероятно, обеспечивала функционирование торговых сетей, соединявших отдаленные части Европы, в частности регионы, удаленные друг от друга на тысячи километров.

Древние скандинавы могли использовать металл, добытый в Испании, для изготовления оружия, украшений и обрядовых предметов.

При написании этого материала использованы материалы University of Gothenburg, The Jerusalem Post.