Це лише верхівка айсберга: знахідка в Іспанії пролиє світло на невідомий метал у скандинавських артефактах (фото)

В Іспанії виявили шість раніше невідомих шахт бронзової доби, які можуть пролити світло на походження невідомого металу у стародавніх скандинавських артефактах.

Відкриття зробили під час спільних розкопок, проведених науковцями зі шведських та іспанських університетів у співпраці з регіональним археологічним музеєм в Естремадурі.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Розмір об'єктів варіювався від невеликих зон видобутку до набагато більших гірничих комплексів. Один з об'єктів поблизу Кабеса-дель-Буей включав траншеподібну виїмку довжиною близько 70 метрів і шириною три метри.

Дослідники заявили, що ця споруда мала ознаки організованого видобутку мідної руди, що вказує на ретельно сплановану гірничу діяльність у бронзовій добі.

Відео дня

Перед початком польових досліджень професор Йоган Лінг з Гетеборзького університету протягом багатьох років досліджував походження металів, використаних у предметах бронзового віку, знайдених у Північній Європі.

Наукові дослідження, зокрема аналіз ізотопів свинцю та хімічний аналіз, показали, що значна частина металу, ймовірно, походила з південно-західної Іспанії, хоча точне джерело досі залишалося невідомим.

Під час розкопок дослідники виявили в шахтах жили міді, свинцю та срібла Фото: Johan Ling/University of Gothenburg

Дослідники виявили в шахтах жили міді, свинцю та срібла

Метали відігравали важливу роль у торгівлі та виробництві в бронзовій добі, що робить нещодавно виявлені місця важливою підказкою для розуміння давніх торговельних зв’язків у Європі.

Археологи також виявили близько 80 кам’яних сокир з канавками всередині однієї з шахт. Робітники використовували ці знаряддя для подрібнення та обробки руди перед її переробкою на метал. Ця знахідка стала прямим свідченням масштабної гірничої діяльності, що існувала понад 3 000 років тому.

"Нещодавно виявлені шахти бронзового віку, ідентифіковані протягом останніх десяти років — як іншими дослідницькими групами, так і завдяки приблизно 20 новим шахтам, задокументованим нашою дослідницькою групою в період з 2024 по 2026 роки — змінюють наше уявлення про те, наскільки взаємопов’язаною була Європа вже 3000 років тому", — сказав Лінг.

Він пояснив, що ці знахідки свідчать про те, що гірнича діяльність у південно-західній Європі була набагато масштабнішою та організованішою, ніж раніше вважали дослідники.

За словами Лінга, ці відкриття також підтверджують результати попередніх досліджень, які вказували на існування торговельних зв’язків на великі відстані в бронзовій добі.

Важливо

Древні єгиптяни досягли неможливого: у Саккарі знайшли саркофаги, які важать десятки тон (фото)

"Відкриття нових шахт бронзової доби в Естремадурі — це лише верхівка айсберга, — додав Лінг. — Ми припускаємо, що в цьому регіоні, а також в Андалусії, може залишатися до 150 доісторичних шахт, які досі не задокументовані та не досліджені".

Дослідники вважають, що ці гірничодобувні центри можуть змінити сучасні уявлення про те, як функціонували суспільства бронзової доби. Видобуток міді, ймовірно, забезпечував функціонування торговельних мереж, що з’єднували віддалені частини Європи, зокрема регіони, віддалені один від одного на тисячі кілометрів.

Стародавні скандинави могли використовувати метал, видобутий в Іспанії, для виготовлення зброї, прикрас та обрядових предметів.

Інші новини науки

Вчені, які досліджують затонулий корабель XVII століття в Кадіській затоці, виявили, що він був пов'язаний з атлантичною контрабандною мережею. Затонулий корабель, відомий як "Дельта I", підняли з морського дна під час будівельних робіт.

У Німеччині археологи виявили незвичайну скляну намистину на місці 1700-річного поселення. Ця знахідка порушила питання про те, як люди повторно використовували цінні предмети в пізньоримський період.

Під час написання цього матеріалу використано матеріали University of Gothenburg, The Jerusalem Post.