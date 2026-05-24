Древні єгиптяни досягли неможливого: у Саккарі знайшли саркофаги, які важать десятки тон (фото)

Археологи вже давно досліджують Серапеум у Саккарі — одне з найвизначніших підземних місць Стародавнього Єгипту. Однак учені стверджують, що три поховання в цьому некрополі досі не знайдені.

Серапеум у Саккарі знаходиться поблизу Мемфісу у Єгипті. Цей комплекс, похований під пісками пустелі поблизу Піраміди Джосера, містив гігантські кам’яні саркофаги, створені для священних биків Апіса. У Мемфісі цих тварин шанували як живі символи бога Птаха.

У 1850 році Серапеум відкрив французький єгиптолог Огюст Маріетт. Навіть сьогодні підземні камери продовжують вражати відвідувачів своїми величезними розмірами та ретельною конструкцією. Вузькі проходи ведуть до темних похоронних кімнат, де з надзвичайною точністю розташовані величезні гранітні та базальтові труни.

У некрополі знаходяться гранітні та базальтові труни Фото: Public Domain

У стародавньому Мемфісі бик Апіс відігравав особливу роль у релігійному житті. Жерці обирали одного бика, якого вважали земним втіленням бога Птаха. Опісля до цієї тварини ставилися з надзвичайною пошаною. Після ї смерті жерці муміфікували бика і проводили складні похоронні ритуали, а потім обирали наступну тварину.

Міністерство туризму та старожитностей Єгипту заявило, що Серапеум використовували з часів правління Аменхотепа III під час Нового царства аж до Птолемеївської епохи. Алея, обсаджена сфінксами, колись вела відвідувачів до підземних галерей, де муміфікованих биків ховали у великих трунах.

Муміфікованих биків ховали у великих трунах Фото: Public Domain

Масивні саркофаги залишаються найпопулярнішою особливістю Серапеума. Деякі з них важили десятки тонн і мали товсті кам’яні кришки, ретельно припасовані до порожнистого внутрішнього простору.

Їхнє будівництво вимагало ретельного планування, видобутку каменю, транспортних систем, кваліфікованої робочої сили та переміщення важких матеріалів вузькими підземними коридорами.

Деякі автори припускали, що для будівництва трун вдавалися до "втраченої технології", але єгиптологи загалом відкидали ці ідеї. Дослідники пояснювали це досягнення майстерними методами обробки каменю, абразивними інструментами, важелями та роками ретельної праці.

Багато поховань знайшли порожніми

Ще однією причиною суперечок щодо цього місця було те, що багато саркофагів знайшли порожніми або пошкодженими. Це змусило деяких людей засумніватися, чи справді труни призначалися для священних биків. Натомість археологи вказали на стародавні розграбування та руйнування, які протягом століть зачепили багато єгипетських поховань.

Фото: Public Domain

Сама Саккара слугувала одним із найбільших і найважливіших некрополів Єгипту, тісно пов’язаним із Мемфісом, культом Птаха та віруваннями щодо потойбічного життя.

Наразі відомо про дев'ять похованих биків. Однак три поховання ще не знайдені, хоча дослідник Марієтт про них здогадувався.

Серапеум був не просто гробницею для тварин. Він демонстрував зв’язок між релігійними віруваннями, політичною владою та масштабним будівництвом у Стародавньому Єгипті. Кожен масивний саркофаг перетворював смерть священного бика на вічний символ відданості та могутності.

Під час написання цього матеріалу використано матеріали Wikipedia, Arkeonews.