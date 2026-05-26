Убийственная литература: почему эти книги действительно могут стать смертельными (фото)

Старые книги обычно ассоциируются с историей, знаниями и искусством. Однако некоторые редкие издания XIX века скрывают за своими обложками кое-что действительно опасное.

Музеи и библиотеки до сих пор, спустя более 150 лет, сталкиваются с последствиями использования тяжелых металлов, поскольку в исторических коллекциях продолжают обнаруживать следы мышьяка, свинца и ртути.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Эксперты из "Музеев Виктории" объяснили, что эти опасные материалы стали популярными во время и после промышленной революции, когда издатели и производители уделяли большое внимание внешнему виду книг. Яркие цвета и декоративные обложки привлекали покупателей, и издатели экспериментировали с новыми пигментами, чтобы книги выглядели роскошнее.

Відео дня

По словам Хейли Вебстер, в 1800-х годах состоятельные коллекционеры часто заказывали индивидуальные кожаные переплеты, которые подходили к их личным библиотекам. Позже издатели начали производить декоративные тканевые переплеты, поскольку они были дешевле кожаных и их было легче изготавливать в больших количествах.

Одним из самых популярных цветов был изумрудно-зеленый — яркий оттенок, содержащий мышьяк Фото: Museums Victoria

По мере совершенствования методов печати и переплета издатели начали использовать более яркие и устойчивые пигменты. Одним из самых популярных цветов был изумрудно-зеленый — яркий оттенок, содержащий мышьяк. Этот пигмент появлялся не только в книгах, но и на обоях, платьях, шляпах и других предметах быта.

Обычно опасность от этих книг для обычных читателей низкая, поскольку вредные вещества часто содержатся внутри переплетного материала. Однако риск возрастает, когда поверхность повреждается, царапается или намокает. Работники музея, которые регулярно имеют дело с этими книгами, часто носят перчатки и соблюдают правила безопасности.

Исследование токсичных книг набрало обороты после заинтересованности со стороны "Проекта ядовитых книг", который изучает опасные материалы, найденные в исторических книжных коллекциях. Исследователи из "Музеев Виктории" проверили 120 книг и обнаружили, что только четыре содержали мышьяк. Однако во время тестов обнаружилась гораздо большая проблема — загрязнение свинцом.

Из 120 исследованных книг в 110 был выявлен высокий уровень содержания свинца Фото: Museums Victoria

Из 120 исследованных книг в 110 был обнаружен высокий уровень содержания свинца. Свинец веками широко использовался в пигментах, поскольку помогал получать яркие и устойчивые цвета. Он также служил сушильным агентом в красках и покрытиях. Хотя об опасности отравления свинцом было известно тысячи лет, промышленность продолжала использовать его в красках, косметике, бензине и производстве вплоть до XX века.

Ученая-материаловед Музеев Виктории Розмари Гудолл объяснила, что свинец содержался во многих цветах, а не только в белых пигментах. Красный свинец и желтый хромат свинца также широко использовались в искусстве и декорировании. Известный художник Винсент ван Гог использовал хромат свинца в некоторых своих ярко-желтых красках.

Влияние свинца может быть чрезвычайно опасным, поскольку со временем он накапливается в организме. Высокий уровень воздействия может вызвать головную боль, поражение мозга, кому, а в тяжелых случаях — смерть. Дети особенно уязвимы к его воздействию, поскольку их нервная система легче усваивает свинец.

Пигмент вермилион на основе ртути веками ценился за способность создавать ярко-красные цвета Фото: Museums Victoria

Исследователи также обнаружили следы ртути в некоторых исторических книгах. Пигмент вермилион на основе ртути веками ценился за способность создавать ярко-красные цвета. Этот пигмент получали из киновари — минерала, известного также как сульфид ртути.

Некоторые из этих ртутных пигментов содержались в мраморной декоративной бумаге внутри обложек книг и в акварельных иллюстрациях, напечатанных до того, как цветная фотография стала распространенной. Хотя эти пигменты могут выделять незначительные количества ртутных паров, эксперты отмечают, что риск воздействия для обычных читателей остается очень малым.

Исследование осветило глобальную проблему, с которой сталкиваются музеи и библиотеки по всему миру. Книги традиционно считаются безопасными предметами, что означает, что опасные материалы часто остаются незамеченными на протяжении десятилетий. Меньшие музеи и архивы могут не иметь оборудования или специалистов, необходимых для проверки своих коллекций на наличие токсичных веществ.

Опрос Какие научные темы вам интересно читать? Опрос открыт до Космос Искусственный интеллект Робототехника Археология Природа Здоровье Зеленая энергетика История Точные науки Голосувати

Эксперты отмечают, что людям не следует паниковать относительно обращения с антикварными книгами, поскольку большинство из них остаются безопасными при условии нормального использования. Наибольшие риски касаются преимущественно реставраторов и исследователей, которые ежедневно работают в тесном контакте с хрупкими материалами.

Другие новости науки

В Саудовской Аравии археологи обнаружили более 100 золотых украшений, возраст которых достигает более 1100 лет. Сокровище обнаружили на археологическом месте Дария в регионе Аль-Кассим.

Ученые объяснили, почему золото ведет себя иначе, чем такие металлы, как сталь и медь. В то время как материалы на основе железа ржавеют, а на меди со временем образуется зеленый налет, золото обычно остается неизменным.

При написании этого материала использованы материалы Museums Victoria.