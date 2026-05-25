Нашли более 100 золотых украшений: что известно о масштабном кладе из Саудовской Аравии (фото)

В Саудовской Аравии археологи обнаружили более 100 золотых украшений, возраст которых достигает более 1100 лет, что дало ученым возможность детально изучить уровень состоятельности, мастерство ремесленников и торговлю в период правления династии Аббасидов. Сокровище обнаружили на археологическом месте Дария в регионе Аль-Кассим.

Сокровище выделяется тем, что многие предметы сохранились в прекрасном состоянии, несмотря на свой возраст. Эксперты считают, что находки когда-то образовывали единый комплект роскошных украшений, который, вероятно, носили во время важных общественных или торжественных событий.

Археологи нашли подвески, украшенные золотые диски и красочные бусины, которые демонстрируют изящный художественный стиль, связанный с ранней исламской металлообработкой. Некоторые украшения имели цветочные узоры, размещенные внутри геометрических орнаментов — стиль, который обычно ассоциируется с исламским искусством эпохи Аббасидов.

Одним из самых примечательных предметов является большое дискообразное украшение, инкрустированное цветными камнями, расположенными вокруг центрального узора. Другие предметы, судя по всему, принадлежали к ожерельям или многослойным ювелирным композициям.

Халифат Аббасидов, возникший в VIII веке, контролировал большие территории исламского мира и стал известным благодаря достижениям в науке, литературе, архитектуре и производстве предметов роскоши. Торговые пути соединяли города Ближнего Востока, Северной Африки и Азии, что позволяло идеям, материалам и художественным стилям распространяться на большие расстояния.

Исследователи отметили, что артефакты были созданы с использованием сложных методов ювелирного искусства. Мастера формировали тонкие листы золота, выбивая их в нужную форму, вдавливали декоративные узоры в металл и тщательно закрепляли цветные камни в золотых оправах. Цветные камни также могут указывать на торговые связи на большие расстояния.

Личность владельца украшений остается неизвестной. Археологи предположили, что коллекция могла принадлежать состоятельному жителю, семье купцов или путешественнику, связанному с паломническим движением. Расположение Дарии подтверждает эти предположения, поскольку поселение стояло вблизи Басранского хадж-пути — важной дороги, которой пользовались паломники, путешествовавшие из Ирака в Мекку.

Раскопки на этом месте обнаружили гораздо больше, чем просто украшения. Археологи также нашли каменные фундаменты, стены из глиняного кирпича, оштукатуренные комнаты, очаги, керамику, осколки стекла, предметы из мыльного камня и металлические инструменты.

Эти остатки показали, что Дария была стабильным поселением в конце IX века н. э., а не временной остановкой или местом захоронения. Более широкий археологический контекст придал коллекции золота большее значение, поскольку связал украшения с повседневной жизнью, торговлей и передвижениями в период Аббасидов.

Доктор Джасир Сулиман Альхербиш отметил, что эта находка отражает богатство культурного наследия Саудовской Аравии и историческую роль королевства как перекрестка торговых путей и культурного обмена. Эта находка добавила новых доказательств того, что пустынные торговые пути в эпоху Аббасидов были активными и экономически важными пространствами, где сочетались религия, торговля и роскошное ремесло.

При написании этого материала использованы материалы Arkeonews, Saudi Heritage Commission.