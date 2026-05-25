Знайшли понад 100 золотих прикрас: що відомо про масштабний скарб з Саудівської Аравії (фото)

У Саудівській Аравії археологи виявили понад 100 золотих прикрас, вік яких сягає понад 1100 років, що дало вченим можливість детально вивчити рівень заможності, майстерність ремісників та торгівлю в період правління династії Аббасидів. Скарб виявили на археологічному місці Дарія в регіоні Аль-Кассім.

Скарб виділяється тим, що багато предметів збереглися у чудовому стані, незважаючи на свій вік. Експерти вважають, що знахідки колись утворювали єдиний комплект розкішних прикрас, який, ймовірно, носили під час важливих суспільних або урочистих подій.

Археологи знайшли підвіски, прикрашені золоті диски та барвисті намистини, які демонструють витончений художній стиль, пов'язаний із ранньою ісламською металообробкою. Деякі прикраси мали квіткові візерунки, розміщені всередині геометричних орнаментів — стиль, який зазвичай асоціюється з ісламським мистецтвом епохи Аббасидів.

Одним із найпримітніших предметів є велика дископодібна прикраса, інкрустована кольоровими каменями, розташованими навколо центрального візерунка. Інші предмети, судячи з усього, належали до намист або багатошарових ювелірних композицій.

Халіфат Аббасидів, що виник у VIII столітті, контролював великі території ісламського світу і став відомим завдяки досягненням у науці, літературі, архітектурі та виробництві предметів розкоші. Торгові шляхи з'єднували міста Близького Сходу, Північної Африки та Азії, що давало змогу ідеям, матеріалам та художнім стилям поширюватися на великі відстані.

Фото: Saudi Heritage Commission

Дослідники зазначили, що артефакти були створені з використанням складних методів ювелірного мистецтва. Майстри формували тонкі листи золота, вибиваючи їх у потрібну форму, вдавлювали декоративні візерунки в метал та ретельно закріплювали кольорові камені в золотих оправах. Кольорові камені також можуть вказувати на торгівельні зв’язки на великі відстані.

Особа власника прикрас залишається невідомою. Археологи припустили, що колекція могла належати заможному мешканцю, родині купців або мандрівникові, пов’язаному з паломницьким рухом. Розташування Дарії підтверджує ці припущення, оскільки поселення стояло поблизу Басранського хадж-шляху — важливої дороги, якою користувалися паломники, що подорожували з Іраку до Мекки.

Розкопки на цьому місці виявили набагато більше, ніж просто прикраси. Археологи також знайшли кам'яні фундаменти, стіни з глиняної цегли, оштукатурені кімнати, вогнища, кераміку, уламки скла, предмети з мильного каменю та металеві інструменти.

Ці залишки показали, що Дарія була стабільним поселенням наприкінці IX століття н. е., а не тимчасовою зупинкою чи місцем поховання. Ширший археологічний контекст надав колекції золота більшого значення, оскільки пов'язав прикраси з повсякденним життям, торгівлею та пересуваннями в період Аббасидів.

Доктор Джасір Суліман Альхербіш зазначив, що ця знахідка відображає багатство культурної спадщини Саудівської Аравії та історичну роль королівства як перехрестя торгових шляхів і культурного обміну. Ця знахідка додала нових доказів того, що пустельні торгові шляхи в епоху Аббасидів були активними та економічно важливими просторами, де поєднувалися релігія, торгівля та розкішне ремесло.

Під час написання цього матеріалу використано матеріали Arkeonews, Saudi Heritage Commission.