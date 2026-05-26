В сети обсуждают таяние ледника "Судного дня" в Антарктиде: эксперт объяснила, чего ждать Украине

Ледник Туэйтса в Антарктиде, который часто называют ледником "Судного дня", продолжает таять, угрожая началом процессов планетарного масштаба. Специалисты прогнозируют, что его разрушение способно изменить карту мира, из-за чего под водой могут оказаться крупные города, например часть Нью-Йорка в США и Санкт-Петербург в России.

Отголосок этих изменений в результате таяния ледника Туэйтса может дойти и до Украины. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказала океанолог Национального антарктического научного центра Наталья Дикул.

Таяние ледника "Судного дня": что грозит миру

Ледник Туэйтса имеет площадь в 120 тысяч квадратных километров и уже длительное время находится под вниманием исследователей из-за быстрого движения и угрозы повышения уровня Мирового океана. Главная опасность от таяния гигантской ледовой глубины заключается в том, что уровень моря в результате этого может вырасти на 0,65 метра.

Последствия таяния ледника Туэйтса могут ощутить страны разных континентов Фото: NASA/OIB/Jeremy Harbeck

По словам Натальи Дикул, еще одна опасность от таяния ледника — в том, что этот процесс открывает каналы для захода теплой воды вглубь континента, а также ускоряет таяние восточной части, которая сейчас считается "более стабильной". Различные прогнозы указывают на то, что ледяной покров в этом районе Антарктиды может исчезнуть через несколько веков.

Какие последствия могут ощутить в Украине от таяния ледовика Туэйтса

Вследствие этих планетарных процессов могут пострадать страны разных континентов. Эксперт назвала в частности Америку, Индию и Россию. Что касается Украины, то, по словам Дикул, то сюда могут добраться лишь отдельные отголоски изменений. Причина — в том, что страна расположена в почти закрытом бассейне.

"Через тонкое горлышко Босфора (пролив в Турции) пройдет какое-то количество воды", — пояснила эксперт.

Ледник "Судного дня" продолжает таять — последние новости

В конце 2025 года мир снова начал активно говорить о скором таянии ледника Туэйтса. Британский таблоид The Mirror писал, что ученые заметили трещины на нем, которые могут ускорять процесс, из-за чего такие мегаполисы, как Лондон, Нью-Йорк, Амстердам, Бангкок и Мумбаи могут оказаться под угрозой уничтожения.

В начале января 2026 года издание Live Science сообщало, что в Антарктиде начали фиксировать сотни толчков на леднике "Судного дня". До сих пор на нем было обнаружено лишь незначительное количество подобных толчков.