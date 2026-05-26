У мережі обговорюють танення льодовика "Судного дня" в Антарктиді: експертка пояснила, чого чекати Україні

Льодовик Туейтса в Антарктиді, який часто називають льодовиком "Судного дня", продовжує танути, загрожуючи початком процесів планетарного масштабу. Фахівці прогнозують, що його руйнування здатне змінити карту світу, через що під водою можуть опинитися великі міста, як-от частина Нью-Йорка у США та Санкт-Петербург у Росії.

Відгомін цих змін внаслідок танення льодовика Туейтса може дійти і до України. Про це у коментарі "Телеграфу" розповіла океанологиня Національного антарктичного наукового центру Наталія Дікул.

Танення льодовика "Судного дня": що загрожує світу

Льодовик Туейтса має площу у 120 тисяч квадратних кілометрів і вже тривалий час перебуває під увагою дослідників через швидкий рух та загрозу підвищення рівня Світового океану. Головна небезпека від танення гігантської льодової глиби полягає у тому, що рівень моря внаслідок цього може зрости на 0,65 метра.

Наслідки танення льодовика Туейтса можуть відчути країни різних континентів

За словами Наталії Дікул, ще одна небезпека від танення льодовика — у тому, що цей процес відкриває канали для заходження теплої води углиб континенту, а також прискорює танення східної частини, яка наразі вважається "більш стабільною". Різні прогнози вказують на те, що крижаний покрив у цьому районі Антарктиди може зникнути через кілька століть.

Які наслідки можуть відчути в Україні від танення льдовика Туейтса

Внаслідок цих планетарних процесів можуть постраждати країни різних континентів. Експертка назвала зокрема Америку, Індію та Росію. Що стосується України, то, за словами Дікул, то сюди можуть дістатися лише окремі відголоски змін. Причина — у тому, що країна розташована у майже закритому басейні.

"Через тонке горлечко Босфору (протока у Туреччині) пройде якась кількість води", — пояснила експертка.

Льодовик "Судного дня" продовжує танути — останні новини

Наприкінці 2025 року світ знову почав активно говорити про швидке танення льдовика Туейтса. Британський таблоїд The Mirror писав, що вчені помітили тріщини на ньому, що можуть прискорювати процес, через що такі мегаполіси, як Лондон, Нью-Йорк, Амстердам, Бангкок і Мумбаї можуть опинитися під загрозою знищення.

На початку січня 2026 року видання Live Science повідомляло, що в Антарктиді почали фіксувати сотні поштовхів на льодовику "Судного дня". Досі на ньому було виявлено лише незначну кількість подібних поштовхів.