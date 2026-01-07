В Антарктиді стрясається льодовик Судного дня: прилади фіксують сотні поштовхів

Досі на крижаному континенті було виявлено лише невелику кількість подібних землетрусів. Однак нове дослідження доводить, що насправді відбуваються сотні поштовхів.

Льодовикові землетруси стрясають льодовик Судного дня в Антарктиді. Раніше вважалося, що на крижаному континенті відбувається лише невелика кількість таких землетрусів. Однак у новому дослідженні вчені надають докази того, що в період з 2010 до 2023 року їх були сотні, пише Live Science.

Льодовикові землетруси

Льодовикові землетруси — це особливий тип землетрусів, що виникає в холодних крижаних регіонах. Уперше цей тип землетрусів було виявлено в північній півкулі понад 20 років тому і тепер відомо, що вони відбуваються, коли величезні брили льоду відколюються від льодовиків і падають у море.

Льодовиковий землетрус виникає, коли високі, тонкі айсберги падають з кінця льодовика в океан. Коли ці айсберги перевертаються, вони стикаються з "материнським" льодовиком і це зіткнення породжує сильні механічні коливання ґрунту, або сейсмічні хвилі, які поширюються на тисячі кілометрів.

Унікальність льодовикових землетрусів полягає в тому, що вони не генерують високочастотних сейсмічних хвиль. Зазначимо, що саме ці хвилі відіграють важливу роль у виявленні та визначенні місця розташування типових сейсмічних джерел, таких як:

землетруси;

вулкани;

ядерні вибухи.

Ця відмінність і стала причиною того, що льодовикові землетруси були відкриті вченими лише відносно недавно. До слова, більшість раніше виявлених вченими льодовикових землетрусів були локалізовані поблизу кінців льодовиків Гренландії.

Землетруси стрясають Антарктиду

Хоча Антарктида являє собою найбільший крижаний щит Землі, прямі докази льодовикових землетрусів досі вислизали від учених. Більшість попередніх спроб виявлення антарктичних льодовикових землетрусів використовували всесвітню мережу сейсмічних детекторів.

Однак у новому дослідженні вчені виявили, що антарктичні льодовикові землетруси мають набагато меншу магнітуду, ніж у Гренландії, а тому глобальна мережа не здатна їх виявити.

У новому дослідженні вчені використовували сейсмічні станції в самій Антарктиді. У результаті пошук виявив понад 360 льодовикових сейсмічних подій, більшість з яких ще не занесено до жодного каталогу землетрусів.

Дані вказують на те, що виявлені землетруси можна розділити на дві групи:

поблизу льодовика Туейтс (льодовик Судного дня);

поблизу льодовика Пайн-Айленд.

До слова, ці льодовики є найбільшими джерелами підвищення рівня моря в Антарктиді.

Льодовик Судного дня здригається

Льодовик Туейтс іноді називають льодовиком Судного дня. Річ у тім, що його повне руйнування призведе до підвищення глобального рівня моря на 3 метри. Ще більш тривожним виглядає те, що він може зруйнуватися дуже швидко.

За словами авторів дослідження, приблизно дві третини виявлених землетрусів, 245 із 362, сталися поблизу морського кінця льодовика Туейтс. Більшість із цих подій, імовірно, є льодовиковими землетрусами, спричиненими перекиданням айсбергів.

Науковці зазначають, що найсильнішим чинником, який спричиняє такі події, ймовірно, не є річне коливання температури повітря. Натомість найактивніший період льодовикових землетрусів у районі Туейтса, з 2018 до 2020 року, збігається з періодом прискореного руху крижаного язика льодовика в бік моря. У результаті вчені дійшли висновку, що прискорення могло бути спричинене океанічними умовами, вплив яких залишається маловивченим.

