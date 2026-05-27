Создано устройство, способное расшифровать лай собаки: точность "перевода" до 95%

Годами ученые пытаются понять, о чем говорят их питомцы — теперь, похоже, это стало возможным. Исследователи создали устройство, способное расшифровать речь собак.

Если вы когда-либо задавались вопросом, что на самом деле означает лай вашего питомца, новый "ошейник с искусственным интеллектом", похоже, способен решить эту проблему. Ученые утверждают, что их новое устройство способно расшифровать лай вашей собаки с точностью в 95%, пишет Фокус.

Китайский стартап Meng Xiaoyi только что выпустил устройство, которое, по словам разработчиков, может переводить звуки животных на человеческий язык. Устройство получило название PettiChat и использует искусственный интеллект для интерпретации вокализации домашних животных с точностью до 95%.

Предыдущие научные исследования уже показали, что у домашних животных есть уникальное эмоциональные звуковые паттерны. И теперь ученые заявляют, что их детище уже превосходит существующие модели, используя передовой искусственный интеллект для обеспечения точности перевода в реальном времени в 94,6%, которому можно доверять. Устройство крепится к стандартному ошейнику и предположительно переводит собачью речь всего за 1,2 секунды.

Впрочем, некоторые эксперты сомневаются в достоверности этих заявлений, поскольку не существует опубликованных подтвержденных данных о точности работы нового гаджета. Представители компании заявили, что переводчик, используемый ИИ, создан на основе миллионов голосовых отпечатков, собранных у домашних животных. Считается, что это позволяет устройству с высокой точностью распознавать вокализации, эмоции и поведенческие особенности питомцев.

В качестве примеров переведенных фраз, предоставленных компанией, приводятся: "Оставь меня в покое, ты мне мешаешь", "Я хочу эти лакомства" и "Обрати на меня внимание". Ошейник также, как утверждается, способен переводить человеческие слова и фразы на язык, понятный вашему животному.

Представители компании также опубликовали видео, демонстрирующие работу устройства, на которых видно, как собаки требуют, чтобы хозяева с ними поиграли, а кошки, спрашивают, не пора ли угостить их лакомством. Впрочем, далеко не все пользователи оказались в восторге от стартапа — многие сомневаются в точности перевода речи питомца.

Отметим, что устройство является водонепроницаемым, кроме того, его можно выключать, когда оно не используется. Разработчики отмечают, что это может решить проблему конфиденциальности. Устройство также сохраняет все общение с питомцем и может отслеживать его перемещения, подавая сигнал тревоги, если животное отходит слишком далеко.

К слову, это не первый раз, когда ученые пытаются расшифровать язык других животных. Например, новая модель искусственного интеллекта, созданная Google, может впервые раскрыть секреты общения животных, и есть надежда, что в будущем мы сможем "говорить на языке дельфинов".

По словам основателя и директора по исследованиям проекта Wild Dolphin Project, доктора Денниз Херсинг, предыдущие исследования показали, что дельфины способны узнавать себя в зеркале, они также используют инструменты, умны, но их язык по-прежнему остается последним барьером. Поэтому использование звуков дельфинов в модели ИИ позволит ученым лучше понять, существуют ли закономерности, которые человек не способен заметить.

При написании использовались материалы Meng Xiaoyi, Wild Dolphin Project, Daily Mail.