Створено пристрій, здатний розшифрувати гавкіт собаки: точність "перекладу" до 95%

Роками вчені намагаються зрозуміти, про що говорять їхні вихованці — тепер, схоже, це стало можливим. Дослідники створили пристрій, здатний розшифрувати мову собак.

Якщо ви коли-небудь задавалися питанням, що насправді означає гавкіт вашого вихованця, новий "нашийник зі штучним інтелектом", схоже, здатний вирішити цю проблему. Вчені стверджують, що їхній новий пристрій здатний розшифрувати гавкіт вашого собаки з точністю до 95%, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Китайський стартап Meng Xiaoyi щойно випустив пристрій, який, за словами розробників, може перекладати звуки тварин людською мовою. Пристрій отримав назву PettiChat і використовує штучний інтелект для інтерпретації вокалізації домашніх тварин з точністю до 95%.

Відео дня

Попередні наукові дослідження вже показали, що домашні тварини мають унікальні емоційні звукові патерни. І тепер вчені заявляють, що їхнє дітище вже перевершує існуючі моделі, використовуючи передовий штучний інтелект для забезпечення точності перекладу в реальному часі в 94,6%, якому можна довіряти. Пристрій кріпиться до стандартного нашийника і, імовірно, перекладає собачу мову всього за 1,2 секунди.

Утім, деякі експерти сумніваються в достовірності цих заяв, оскільки не існує опублікованих підтверджених даних про точність роботи нового гаджета. Представники компанії заявили, що перекладач, який використовує ШІ, створений на основі мільйонів голосових відбитків, зібраних у домашніх тварин. Вважається, що це дає змогу пристрою з високою точністю розпізнавати вокалізації, емоції та поведінкові особливості вихованців.

Як приклади перекладених фраз, наданих компанією, наводяться: "Залиш мене в спокої, ти мені заважаєш", "Я хочу ці ласощі" і "Зверни на мене увагу". Нашийник також, як стверджується, здатний перекладати людські слова і фрази на мову, зрозумілу вашій тварині.

Представники компанії також опублікували відео, що демонструють роботу пристрою, на яких видно, як собаки вимагають, щоб господарі з ними погралися, а кішки запитують, чи не час пригостити їх ласощами. Утім, далеко не всі користувачі виявилися в захваті від стартапу — багато хто сумнівається в точності перекладу мови вихованця.

Зазначимо, що пристрій є водонепроникним, крім того, його можна вимикати, коли він не використовується. Розробники зазначають, що це може вирішити проблему конфіденційності. Пристрій також зберігає все спілкування з улюбленцем і може відстежувати його переміщення, подаючи сигнал тривоги, якщо тварина відходить занадто далеко.

До слова, це не вперше, коли вчені намагаються розшифрувати мову інших тварин. Наприклад, нова модель штучного інтелекту, створена Google, може вперше розкрити секрети спілкування тварин, і є надія, що в майбутньому ми зможемо "говорити мовою дельфінів".

За словами засновниці і директорки з досліджень проєкту Wild Dolphin Project, докторки Денніз Херсінг, попередні дослідження показали, що дельфіни здатні впізнавати себе в дзеркалі, вони також використовують інструменти, розумні, але їхня мова, як і раніше, залишається останнім бар'єром. Тому використання звуків дельфінів у моделі ШІ дасть змогу вченим краще зрозуміти, чи існують закономірності, які людина не здатна помітити.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені назвали найбільш тямущі породи собак.

Раніше Фокус писав про те, що вчені пояснили, чому собаки пильно дивляться на людей.

Під час написання використовували матеріали Meng Xiaoyi, Wild Dolphin Project, Daily Mail.