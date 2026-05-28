Эта птица жила 121 миллион лет назад: в Китае нашли уникальную окаменелость (фото)

Древняя окаменелость показала, что некоторые древние птицы использовали эффектные хвостовые перья для привлечения партнеров, подобно тому, как это делают современные птицы. Окаменелость, найденная в Китае, принадлежала небольшому виду птиц, обитавшему примерно 121 миллион лет назад, в меловом периоде.

Исследователи отметили, что эта находка дает редкую возможность увидеть, как брачные ритуалы, вероятно, были уже достаточно развитыми еще в то время, когда динозавры ходили по Земле.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Птицу назвали Plumadraco bankoorum, что означает "перьевой дракон Банко". Она принадлежала к энантиорнитам — большой группе доисторических птиц, которые исчезли во время астероидного удара, положившего конец эпохе динозавров около 66 миллионов лет назад. Хотя птица имела лишь около 15 сантиметров в длину от клюва до хвоста, она имела пару длинных декоративных хвостовых перьев, длина которых почти вдвое превышала длину ее тела.

Відео дня

Хотя птица имела лишь около 15 сантиметров в длину от клюва до хвоста, она имела пару длинных декоративных хвостовых перьев, длина которых почти вдвое превышала длину ее тела Фото: PLOS One

Главный автор исследования Алекс Кларк из Филд-музея и Чикагского университета объяснил необычные пропорции животного."Plumadraco был размером с американского дрозда, но его хвостовые перья были длиной около 30 сантиметров, что вдвое превышало длину его тела", — сказал Кларк. "Это одни из самых длинных хвостовых перьев, которые когда-либо находили в окаменелостях птиц".

Название вида чествует Уинстона и Пола Банко, двух орнитологов, известных своей работой по охране видов птиц на Гавайях. Сама окаменелость хранилась в Музее Шандун Тянью в Китае, пока Кларк не заметил ее во время исследовательской поездки.

"Я увидел этого маленького парня и дважды посмотрел, когда увидел хвостовые перья", — сказал Кларк. "Меня очень интересует, как птицы демонстрируют себя, чтобы привлечь партнеров, и я подумал, что эти хвостовые перья такие удивительные, что их, видимо, использовали именно для этого".

Исследователи сфотографировали и измерили окаменелость, поскольку образцы с сохранившимися деталями перьев являются редкими Фото: PLOS One

Исследователи сфотографировали и измерили окаменелость, поскольку образцы с сохранившимися деталями перьев являются редкими. Команда также использовала масс-спектрометр для изучения химического состава перьев. Их анализ показал, что перья были темно-коричневыми или черными с блестящим синим или радужным оттенком у кончиков.

Ученые объяснили, что синий блеск не был вызван пигментами. Вместо этого он, вероятно, происходил от микроскопических структур перьев, которые определенным образом отражали свет. Это похоже на то, как многие современные птицы создают металлические или мерцающие цвета.

Окаменелость также показала, что хвостовые перья, вероятно, были слишком слабыми для полета. Вместо этого эти перья, возможно, использовались для визуальных демонстраций.

Огромные хвостовые перья, вероятно, служили средством для привлечения самок, подобно демонстрационным перьям современных павлинов Фото: PLOS One

"Структура перьев меняется по всей его длине, и эти различия приводили бы к разной степени колебания или мерцания, если бы перья двигались", — пояснил Кларк. Он добавил, что центральная опорная структура перьев заканчивалась на полпути хвоста, создавая более легкую и гибкую форму. Подобные формы перьев до сих пор можно увидеть у некоторых современных видов птиц.

Хотя исследователи не смогли подтвердить пол животного, поскольку мягкие ткани редко сохраняются в окаменелостях, они считают, что образец, вероятно, был самцом. Огромные хвостовые перья, вероятно, служили средством для привлечения самок, подобно демонстрационным перьям современных павлинов.

"Этот образец дает нам достаточно веские основания полагать, что вероятные самцы не только пытались привлечь самок с помощью перьевых украшений, но и делали это с помощью перьев невероятной длины и, вероятно, демонстрационных движений", — сказал Кларк.

Современные павлины также используют дрожание или мерцание перьев во время ухаживания. Ученые считают, что Plumadraco мог выполнять подобные демонстрации более 121 миллиона лет назад.

Опрос Какие научные темы вам интересно читать? Опрос открыт до Космос Искусственный интеллект Робототехника Археология Природа Здоровье Зеленая энергетика История Точные науки Голосувати

Это открытие показало, что сложное поведение птиц во время ухаживания развилось очень рано в эволюционной истории. Окаменелости, такие как Plumadraco bankoorum, продолжают помогать ученым связывать современных животных с их древними предками, одновременно давая людям возможность ближе познакомиться с жизнью, которая существовала миллионы лет назад.

Другие новости науки

В Австралии ученые обнаружили тысячи микроскопических окаменелостей, которые могут помочь объяснить, как на Земле впервые появилась сложная жизнь. Эти окаменелости датируются периодом от 1,4 до 1,75 миллиарда лет.

66 миллионов лет назад падение астероида уничтожило большинство видов живых существ и положило конец эпохе динозавров. Однако некоторым животным удалось выжить.

При написании этого материала использованы материалы IFLScience, PLOS One.