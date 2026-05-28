Цей птах жив 121 мільйон років тому: у Китаї знайшли унікальну скам'янілість (фото)

Древня скам’янілість показала, що деякі стародавні птахи використовували ефектні хвостові пера для приваблення партнерів, подібно до того, як це роблять сучасні птахи. Скам’янілість, знайдена в Китаї, належала невеликому виду птахів, що мешкав приблизно 121 мільйон років тому, у крейдяному періоді.

Дослідники зазначили, що ця знахідка дає рідкісну можливість побачити, як шлюбні ритуали, ймовірно, були вже досить розвиненими ще в той час, коли динозаври ходили по Землі.

Птаха назвали Plumadraco bankoorum, що означає "пір'яний дракон Банко". Він належав до енантіорнітів — великої групи доісторичних птахів, які зникли під час астероїдного удару, що поклав кінець епосі динозаврів близько 66 мільйонів років тому. Хоча птах мав лише близько 15 сантиметрів у довжину від дзьоба до хвоста, він мав пару довгих декоративних хвостових пір'їн, довжина яких майже вдвічі перевищувала довжину його тіла.

Фото: PLOS One

Головний автор дослідження Алекс Кларк з Філд-музею та Чиказького університету пояснив незвичайні пропорції тварини. "Plumadraco був розміром з американського дрозда, але його хвостові пера були довжиною близько 30 сантиметрів, що вдвічі перевищувало довжину його тіла", — сказав Кларк. "Це одні з найдовших хвостових пір'їн, які коли-небудь знаходили у скам’янілостях птахів".

Назва виду вшановує Вінстона та Пола Банко, двох орнітологів, відомих своєю роботою з охорони видів птахів на Гаваях. Сама скам'янілість зберігалася в Музеї Шандун Тянью в Китаї, поки Кларк не помітив її під час дослідницької поїздки.

"Я побачив цього маленького хлопця і двічі подивився, коли побачив хвостові пера", — сказав Кларк. "Мене дуже цікавить, як птахи демонструють себе, щоб привабити партнерів, і я подумав, що ці хвостові пір'я такі дивовижні, що їх, мабуть, використовували саме для цього".

Дослідники сфотографували та виміряли скам'янілість, оскільки зразки зі збереженими деталями пір'я є рідкісними Фото: PLOS One

Дослідники сфотографували та виміряли скам'янілість, оскільки зразки зі збереженими деталями пір'я є рідкісними. Команда також використовувала мас-спектрометр для вивчення хімічного складу пір'я. Їхній аналіз показав, що пір'я було темно-коричневим або чорним із блискучим синім або райдужним відтінком біля кінчиків.

Вчені пояснили, що синій блиск не був спричинений пігментами. Натомість він, ймовірно, походив від мікроскопічних структур пір'я, які певним чином відбивали світло. Це схоже на те, як багато сучасних птахів створюють металічні або мерехтливі кольори.

Скам’янілість також показала, що хвостове пір'я, ймовірно, було занадто слабкими для польоту. Натомість ці пір'їни, можливо, використовувалися для візуальних демонстрацій.

Величезні хвостові пір'я, ймовірно, слугували засобом для приваблення самок, подібно до демонстраційних пір'їн сучасних павичів Фото: PLOS One

"Структура пір'я змінюється по всій його довжині, і ці відмінності призводили б до різного ступеня коливання або мерехтіння, якби пір'я рухалося", — пояснив Кларк. Він додав, що центральна опорна структура пір'я закінчувалася на півдорозі хвоста, створюючи легшу та гнучкішу форму. Подібні форми пір'я досі можна побачити у деяких сучасних видів птахів.

Хоча дослідники не змогли підтвердити стать тварини, оскільки м'які тканини рідко зберігаються у скам'янілостях, вони вважають, що зразок, ймовірно, був самцем. Величезні хвостові пір'я, ймовірно, слугували засобом для приваблення самок, подібно до демонстраційних пір'їн сучасних павичів.

"Цей зразок дає нам досить вагомі підстави вважати, що ймовірні самці не лише намагалися привабити самок за допомогою пір'яних прикрас, але й робили це за допомогою пір'я неймовірної довжини та, ймовірно, демонстраційних рухів", — сказав Кларк.

Сучасні павичі також використовують тремтіння або мерехтіння пір'я під час залицяння. Вчені вважають, що Plumadraco міг виконувати подібні демонстрації понад 121 мільйон років тому.

Це відкриття показало, що складна поведінка птахів під час залицяння розвинулася дуже рано в еволюційній історії. Скам'янілості, такі як Plumadraco bankoorum, продовжують допомагати вченим пов’язувати сучасних тварин з їхніми давніми предками, одночасно даючи людям можливість ближче познайомитися з життям, яке існувало мільйони років тому.

Під час написання цього матеріалу використано матеріали IFLScience, PLOS One.