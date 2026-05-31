Если Биг-Бен пробьет 13 раз, бронзовые львы оживут: несколько тайн культовой лондонской башни (видео)

31 мая 1859 года Биг-Бен впервые прозвонил и с тех пор часы на культовой лондонской башне останавливались лишь несколько раз, в одном из них виноваты скворцы.

Парламент и башня Елизаветы, которую обычно и называют Биг-Бен, входят в число самых знаковых достопримечательностей Лондона и являются одними из 10 обязательных к посещению мест. Однако технически Биг-Бен — название массивного колокола внутри часовой башни, который весит более 13 тонн, пишет Фокус.

Когда речь заходит о том, почему башня Елизаветы называется Биг-Бен, начинается путаница. Официально башня называется Башней Елизаветы, но это название она получила сравнительно недавно — лишь в 2012 году. А название Биг-Бен относится именно к большому колоколу, который расположен внутри башни.

Но откуда появилось название, что за Большой Бен такой? Существуют разные теории: некоторые утверждают, что колокол был назван в честь сэра Бенджамина Холла, комиссара по благоустройству во время установки колокола — его называли "Биг Бен" из-за его размеров и громогласного голоса. Другая версия гласит, что колокол назвали в честь тогдашнего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Бена Каунта. Так или иначе, прозвище прижилось и теперь не только колокол, но и башню называют Биг-Беном.

Биг-Бен входит в число самых знаковых достопримечательностей Лондона

Когда был построен Биг-Бен

Вестминстерский дворец был уничтожен пожаром в 1834 году. В 1844 году было решено, что новые здания для парламента должны включать башню и часы. Для этого требовался массивный колокол и первая попытка его создания была предпринята компанией John Warner & Sons. Увы, из-за тяжелого молотка на колоколе образовалась трещина. Позже металл был переплавлен, а колокол отлит заново в Уайтчепеле в 1858 году.

Биг-Бен спроектировали Эдмунд Беккет Денисон и сэр Джордж Эйри, королевский астроном, а построили Эдвард Джон Дент и Фредерик Дент. Колокол впервые прозвонил в Вестминстере 31 мая 1859 года. Вскоре после этого, в сентябре 1859 года, он треснул, а затем колокол переплавили и установили более легкий молоток, который находится там по сей день.

Башня Елизаветы возвышается более чем на 96 метров, к колокольне ведут 334 ступени, а к маяку Эйртон на самой вершине башни — 399 ступеней. По словам экспертов, каждый циферблат Биг-Бена имеет диаметр семь метров, а минутные стрелки достигают 4,2 метра в длину и весят около 100 кг. Цифры на циферблате имеют длину около 60 сантиметров, при этом в каждом циферблате часов расположено 312 стеклянных элементов.

Любопытно, что точность хода Биг-Бена строго регулируется стопкой монет, помещенных на огромный маятник. Биг-Бен редко останавливался. Даже после того, как бомба разрушила зал заседаний Палаты общин во время Второй мировой войны, часовая башня уцелела, и Биг-Бен продолжал отбивать часы.

Биг-Бен окутан множеством тайн и теорий

Биг-Бен и конспирология

Биг-Бен окутан множеством тайн и теорий, и некоторые из них кажутся весьма невероятными. Наиболее распространенная теория заговора утверждает, что культовый лондонский памятник на самом деле был украден из Палестины британскими колониальными войсками. Однако, по словам ученых, эта теория не выдерживает никакой критики: колокол был отлит в английском Стоктон-он-Тисе в 1858 году.

Еще одна конспирологическая легенда упоминает приглушенный звон колокола. Это связано с тем, что всего через два месяца после ввода в эксплуатацию колокол треснул, потому что изначальный молоток был слишком тяжелым. Считается, что инженеры слегка повернули колокол и установили более легкий молоток, чем и обусловлен уникальный звук колокола.

Третья конспирологическая история связана с наклоном башни. Известно, что башня слегка наклонена на северо-запад — примерно на 0,5 метра в самой высокой точке. Согласно отчету экспертов, со временем Биг-Бен может стать неустойчивым — к счастью, ожидается, что это произойдет не ранее чем через тысячи лет. Однако эксперты все еще не уверены, с чем связан наклон башни. Одна из теорий предполагает, что наклон связан с лондонской глиной, на которой и была построена башня. Дело в том, что глина может высыхать, что может вызывать движение башни. Впрочем, некоторые также считают, что наклон башни может быть вызван работами в метро.

Внутри башни Елизаветы есть тюрьма

Любопытно, что внутри башни Елизаветы расположены тюремные помещения — к ним ведут 114 ступени. Исследователи отмечают, что тюремная комната использовалась для содержания членов парламента, нарушивших кодекс поведения, но с 1880 года она не использовалась. Именно тогда избранный член парламента Чарльз Брэдло отказался присягнуть королеве Виктории на Библии, потому что был атеистом. В качестве наказания его поместили в тюремную комнату на ночь.

Когда Биг-Бен останавливался

За всю историю Биг-Бен останавливался лишь несколько раз. Самый известный случай — день похорон Маргарет Тэтчер.

Еще один случай произошел в 1941 году, когда рабочий, проводивший ремонт во время бомбардировки, уронил молоток. В результате часы были остановлены на 21 час, пока рабочий не нашел инструмент.

Самая любопытная история, пожалуй, произошла в тот момент, когда стая скворцов села на минутную стрелку, что замедлило движение часов и привело к пятиминутной задержке.

Интересные факты о Биг-Бене

Исследователи отмечают, что Биг-Бен на самом деле полон скрытой истории, вот несколько наиболее любопытных фактов о культовой лондонской башне:

в новогоднюю ночь 1962 года колокола зазвонили на 10 минут позже, потому что снег и лед скопились на массивных стрелках, утяжелив их настолько, что это нарушило работу шестеренок;

экскурсии по внутренним помещениям часовой башни носят эксклюзивный характер;

каждый из четырех циферблатов башни — шедевр, созданный из 324 отдельных кусочков опалового стекла;

если ночью над циферблатами часов появляется особый свет, это означает, что парламент в данный момент заседает;

существует городская легенда о 13 звоне. Фольклор гласит, что если Биг-Бен когда-нибудь прозвонит 13 раз, четыре высоких бронзовых льва у основания колонны Нельсона на Трафальгарской площади таинственным образом оживут.

При написании использовались материалы BBC, Storyhunt, The Conversation, Visit London.