Редкое явление: в мае на небе появится Голубая Луна

Голубую Луну последний раз наблюдали в августе 2024 года. Так что астрономы рекоменуют вооружиться телескопами.

В эти выходные любителей наблюдать за звездами ждет редкое событие — особое полнолуние, которое в последний раз видели почти два года назад. Если позволят погодные условия , те, кто будет смотреть на небо, смогут увидеть голубую луну, пишет Mirror.

Голубая Луна — это явление, когда в одном календарном месяце бывает два полнолуния (обычно полнолуние бывает раз в месяц). В этом месяце второе полнолуние — известное как голубая луна — взойдет 31 мая, хотя днем ранее Луна также была достаточно полной.

Эксперт по астрономии Алан Джонс пояснил: "Голубая Луна достигнет пика своей яркости в воскресенье, 31 мая… Она будет находиться относительно низко в южном небе, поэтому выбор места с беспрепятственным видом на восточный и южный горизонт, вдали от высоких зданий и деревьев, обеспечит наилучшие впечатления".

Но он отметил, что в 2026 году это будет также микролуна, то есть Луна находится вблизи самой дальней точки своей орбиты от Земли: "Она может казаться немного меньше и тусклее, чем обычно, хотя разница будет незначительной".

Но астроном уточнил, что ожидать от Луны именно голубого цвета не стоит.

"Когда Луна восходит или заходит у горизонта, она может приобретать оранжевые, янтарные или красноватые оттенки, потому что атмосфера Земли рассеивает более короткие синие волны света. Известная "лунная иллюзия" также может создавать впечатление, что луна кажется больше, когда она находится низко над горизонтом, даже если ее фактический размер не меняется", — отметил Алан.

Луна меняет цвет, из частиц в атмосфере Земли Фото: NASA

Он посоветовал тем, у кого нет телескопов, воспользоваться биноклями, которые позволяют увидеть более темные моря и более светлые кратерные области на лунной поверхности. Смартфоны также могут делать впечатляющие снимки, если установить их на штатив и использовать ручные настройки экспозиции.

Астроном добавил: "Для эффектных фотографий восхода Луны включите в кадр здания, деревья или элементы ландшафта на переднем плане, чтобы показать масштаб Луны на фоне горизонта. Для более крупных планов Луны телескоп с апертурой около 80 мм или более обеспечит четкую детализацию".

Когда Луна и правда меняет цвет

По данным Королевских музеев Гринвича, бывают случаи, когда Голубая Луна действительно выглядит голубой. В них говорится: "Голубые Луны не голубые! Голубые Луны сохраняют тот же цвет, что и любая другая полная луна, за исключением двух редких случаев:

Во время лунного затмения Луна может стать кроваво-красной, освещаемая лишь светом, искаженным атмосферой Земли и падающим на поверхность Луны. Поскольку лунные затмения происходят только во время полнолуний, а голубая Луна — это один из видов полнолуний, голубая Луна, которая может быть красной, встречается крайне редко.

Луна может стать даже "кровавой" из-за извержения вулкана Фото: thespaceway

В очень редких случаях Луна может казаться голубой, но в этом случае цвет будет вызван тем, что Луна видна сквозь дымку из пылевых частиц в нашей атмосфере, которая может остаться после извержения вулкана. Однако из космоса Луна будет выглядеть такой же серой, как и всегда.

