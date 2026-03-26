Голубая Луна и зеленое Солнце: какое событие привело к такому эффекту в 1883 году

Обычно Луна выглядит белой, серебристой или слегка желтой, а иногда приобретает оранжевый или красный оттенок. Однако в 1883 году наблюдатели описывали Луну как голубую, в то время как Солнце имело необычные оттенки, такие как ярко-голубой и даже зеленый.

Сама поверхность Луны не меняла цвета. Она оставалась тем же серым телом с привычными светлыми и темными участками, пишет Фокус.

Необычные цвета возникали из-за того, как свет проходил через атмосферу Земли. При обычных условиях Луна выглядит белой, поскольку ее отраженный свет достигает человеческого глаза почти без помех. Когда Луна находится ниже на небе, ее свет проходит через большую часть атмосферы, которая рассеивает более короткие синие волны и позволяет доминировать красным и оранжевым тонам.

Как объясняет NASA, "это происходит потому, что свет Луны проходит большее расстояние через атмосферу... больше коротких, синих волн света рассеивается, оставляя больше длинных, красных волн". Вот почему Луна часто выглядит оранжевой у горизонта.

События 1883 года имели другой характер. Вместо доминирования красного света, синий свет стал более заметным. Это изменение произошло из-за частиц, попавших в атмосферу после извержения Кракатау в начале того года. Извержение выбросило большое количество диоксида серы и мелких частиц высоко в атмосферу, изменив поведение света.

В исследовании отмечалось, что "приглушение красного света в проходящем спектре может, в принципе, быть вызвано селективным поглощением по длине волны или процессами рассеивания". Проще говоря, определенные частицы блокировали или рассеивали красный свет эффективнее, чем синий. В результате до наблюдателей доходило больше синих волн, придавая Луне и Солнцу их необычный цвет.

Более поздние исследования показали, что размер частиц играл ключевую роль. В другой статье объяснялось, что "зеленые вулканические сумерки можно объяснить аномальным рассеиванием, которое происходит для достаточно крупных частиц... и преимущественно узким распределением частиц по размеру".

Эти частицы, чуть больше длины волны красного света, затрудняли прохождение красного света через атмосферу, позволяя при этом доминировать синему свету.

Подобные эффекты могут наблюдаться во время крупных лесных пожаров или извержений вулканов, хотя они случаются редко и зависят от очень специфических условий в атмосфере. Эти события демонстрируют, насколько чувствителен свет даже к небольшим изменениям размера и состава частиц.

Термин "голубая Луна" также может вызвать путаницу. В повседневной речи он относится не к цвету, а к дополнительному полнолунию в календарном году. Поскольку орбита Луны не совпадает идеально с календарем, иногда бывает 13 полнолуний вместо 12. Это случается примерно раз в два с половиной года, что делает это явление предсказуемым, а не редким.

При написании этого материала использованы источники: IFLScience.