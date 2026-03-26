Блакитний Місяць та зелене Сонце: яка подія призвела до такого ефекту у 1883 році

Зазвичай Місяць виглядає білим, сріблястим або злегка жовтим, а іноді набуває помаранчевого чи червоного відтінку. Однак у 1883 році спостерігачі описували Місяць як блакитний, тоді як Сонце мало незвичні відтінки, такі як яскраво-блакитний і навіть зелений.

Сама поверхня Місяця не змінювала кольору. Вона залишалася тим самим сірим тілом зі звичними світлими та темними ділянками, пише Фокус.

Незвичайні кольори виникали через те, як світло проходило через атмосферу Землі. За звичайних умов Місяць виглядає білим, оскільки його відбите світло досягає людського ока майже без перешкод. Коли Місяць знаходиться нижче на небі, його світло проходить через більшу частину атмосфери, яка розсіює коротші сині хвилі та дозволяє домінувати червоним і помаранчевим тонам.

Як пояснює NASA, "це відбувається тому, що світло Місяця проходить більшу відстань через атмосферу… більше коротких, синіх хвиль світла розсіюється, залишаючи більше довгих, червоних хвиль". Ось чому Місяць часто виглядає помаранчевим біля горизонту.

Події 1883 року мали інший характер. Замість домінування червоного світла, синє світло стало більш помітним. Ця зміна сталася через частинки, що потрапили в атмосферу після виверження Кракатау на початку того року. Виверження викинуло велику кількість діоксиду сірки та дрібних частинок високо в атмосферу, змінивши поведінку світла.

У дослідженні зазначалося, що "приглушення червоного світла у прохідному спектрі може, в принципі, бути спричинене селективним поглинанням за довжиною хвилі або процесами розсіювання". Простіше кажучи, певні частинки блокували або розсіювали червоне світло ефективніше, ніж синє. В результаті до спостерігачів доходило більше синіх хвиль, надаючи Місяцю та Сонцю їхній незвичайний колір.

Пізніші дослідження показали, що розмір частинок відігравав ключову роль. В іншій статті пояснювалося, що "зелені вулканічні сутінки можна пояснити аномальним розсіюванням, яке відбувається для достатньо великих частинок… та переважно вузьким розподілом частинок за розміром".

Ці частинки, трохи більші за довжину хвилі червоного світла, ускладнювали проходження червоного світла через атмосферу, дозволяючи при цьому домінувати синьому світлу.

Подібні ефекти можуть спостерігатися під час великих лісових пожеж або вивержень вулканів, хоча вони трапляються рідко і залежать від дуже специфічних умов в атмосфері. Ці події демонструють, наскільки чутливе світло навіть до невеликих змін розміру та складу частинок.

Термін "блакитний Місяць" також може викликати плутанину. У повсякденній мові він стосується не кольору, а додаткового повного Місяця в календарному році. Оскільки орбіта Місяця не збігається ідеально з календарем, іноді буває 13 повних Місяців замість 12. Це трапляється приблизно раз на два з половиною роки, що робить це явище передбачуваним, а не рідкісним.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: IFLScience.