Зумери прагнуть "зелених вихідних": вчені погоджуються, а міленіали обурюються (фото)

Зумери прагнуть проводити менше часу в офісних приміщеннях, наполягаючи на потребі у регулярних перервах на природі. Ця ідея, яку називають "зеленими вихідними", полягає у проведенні часу в природному оточенні, такому як ліси, гори чи пляжі.

Опитування 2000 осіб у Великій Британії показало, що 48 відсотків зумерів вважають, що працівники повинні отримувати один оплачуваний вихідний день на місяць, щоб відновити зв’язок із природою, пише Фокус.

Ця тема широко обговорюється в інтернеті, де багато молодих користувачів ділилися особистим досвідом того, як перебування на свіжому повітрі впливає на їхнє психічне здоров’я.

Одна з користувачок TikTok, @missyamiejane, сказала: "Останні кілька днів я дуже борюся зі своїм психічним здоров’ям… Більшу частину свого дорослого життя я борюся з депресією, і це просто неймовірно, як усе це зникає, щойно я виходжу на вулицю".

Інша користувачка, @sophstuff3, зазначила: "У свої 20 років ти підеш у похід і зрозумієш, наскільки краще ти почуваєшся. Важливо зробити це звичкою". Тим часом @explorewithkate описала природу як "безкоштовну терапію", яка завжди доступна.

Дослідження провела компанія з виробництва органічних продуктів харчування Ecotone, яка опитала офісних працівників про їхнє робоче середовище. Результати показали, що 88 відсотків респондентів, що перебування в приміщенні цілий день негативно впливає на їхнє психічне здоров’я.

Крім того, 30 відсотків сказали, що почуваються "замкненими" між стінами офісу та екранами. На запитання про бажані умови праці 91% відповіли, що хотіли б принаймні частину часу працювати на свіжому повітрі або в природному оточенні.

Наукові дослідження підтверджують ці погляди. Попередні дослідження показали, що люди, які живуть поблизу зелених зон, повідомляють про вищий рівень задоволеності життям та нижчий рівень психічного стресу. Дослідження 2016 року також виявило, що час, проведений на свіжому повітрі, впливає на те, як люди сприймають своє тіло, та зменшує тиск, який вони відчувають, прагнучи відповідати стандартам зовнішності.

У відповідь на це компанія Ecotone запровадила нову ініціативу під назвою "Green Leave". Програма надає працівникам три оплачувані дні на рік для проведення часу на свіжому повітрі, включаючи волонтерську роботу в екологічних благодійних організаціях.

Енн Чемберс, директорка з персоналу Ecotone UK, пояснила: "Наше дослідження показує, що, зокрема, молоді працівники дедалі більше відчувають себе обмеженими сучасним офісним життям. "Green Leave" — це визнання цінності часу, проведеного на свіжому повітрі, не лише для самопочуття, а й для продуктивності, креативності та зв’язку з навколишнім світом".

Чемберс додала: "Заохочуючи співробітників виходити на вулицю упродовж робочого тижня, ми сподіваємося сприяти покращенню психічного та фізичного здоров’я, одночасно підтримуючи природу та кліматичні ініціативи. Це виграш для людей, бізнесу та планети".

Зростаючий інтерес до "зелених вихідних" відображає більш широкі зміни в поглядах на роботу та самопочуття. Оскільки все більше людей відчувають стрес, пов'язаний з рутиною перебування в приміщенні, ідея регулярного проведення часу на природі стає все привабливішою.

Однак не всі погодилися з ідеєю запровадження оплачуваних "зелених вихідних". Багато критиків стверджували, що такий відпочинок уже існує у вигляді вихідних. Один коментатор написав: "Хіба не для цього існують вихідні?", а інший додав: "Більшість із них отримують 8 вихідних днів на місяць — вони називаються субота та неділя!"

Деякі реакції стосувалися ширших питань щодо трудової етики та ставлення різних поколінь. Один коментатор стверджував, що зумери мають "дорослішати та використовувати свої вихідні". Були також застереження щодо майбутнього зайнятості: один користувач зазначив: "Штучний інтелект не потребує "зелених вихідних"… і працює 24/7", висунувши ідею, що автоматизація може замінити працівників, якщо вимоги зростуть надто сильно.

Зростаючий інтерес до "зелених вихідних" продемонстрував розбіжність думок щодо роботи, відпочинку та відповідальності. Хоча дехто вважає цю ідею практичним способом підтримки психічного здоров’я, інші вважають її непотрібною, зважаючи на існуючі відпустки.

Ця дискусія відображає, як змінюються очікування щодо роботи та як бізнесу, можливо, доведеться реагувати, щоб у найближчі роки збалансувати продуктивність та добробут співробітників.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Daily Mail, TikTok.