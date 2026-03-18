В муміях Стародавнього Єгипту виявлено кокаїн, канабіс та нікотин: як так сталося (фото)

У 1990-х роках з’явилося суперечливе твердження про те, що в муміях Стародавнього Єгипту були виявлені сліди кокаїну, нікотину та канабісу — речовин, які здавна асоціюються з Америкою. Ця ідея породила запитання: як ці сполуки могли з’явитися в останках задовго до відомих контактів між континентами?

Кокаїн походить з рослини коки, яка росте в Південній Америці, і століттями використовувався корінними народами. Історичні записи описують його культурну та лікувальну роль серед інків, пише Фокус.

Населення інків вважало коку чудодійною та магічною рослиною, яка мала силу знімати голод і спрагу, давала піднесений ефект, могла використовуватися як ліки та викликала відчуття благополуччя. Іспанські колонізатори спочатку ігнорували коку, але згодом почали використовувати її комерційну цінність.

Дебати розпочалися в 1992 році, коли болгарська токсикологиня Світлана Балабанова та її команда проаналізували тканини, волосся та кістки кількох єгипетських мумій, датованих періодом від 1070 року до н. е. до 395 року н. е. Вчені повідомили про виявлення сполук канабісу, зокрема ТГК, у всіх досліджених тілах та нікотину в більшості з них. Ще більш вражаючим було повідомлення про наявність кокаїну — несподіваний результат, який викликав негайний скептицизм серед археологів та вчених.

Подальшу дискусію розпочав етноботанік Джорджо Саморіні, який проаналізував результати і зазначив, що подібні "неможливі" результати з’являлися в багатьох дослідженнях, проведених групою Балабанової.

Він написав, що такі відкриття важко пояснити з етноботанічної точки зору і що вони вимагають дедалі більш спекулятивних пояснень. Одне з таких припущень стосувалося давніх трансатлантичних контактів між Єгиптом і Південною Америкою — ідеї, яка не має надійних археологічних доказів.

Подальші аналізи, проведені іншими дослідниками, не підтвердили наявність кокаїну або ТГК у муміях, хоча деякі виявили нікотин. Ця невідповідність вказувала на можливі проблеми в оригінальному дослідженні. Критики наголошували на відсутності суворого контролю та більш досконалих методів тестування.

У XIX столітті куратори часто обробляли мумії тютюновим пилом та рослинними інсектицидами, щоб захистити їх від розкладу Фото: Wikimedia Commons

Наприклад, аналіз сегментів росту волосся може виявити закономірності впливу речовин з плином часу, але такі методи не використовувалися в початкових дослідженнях.

Найбільш поширеним поясненням слідів кокаїну є забруднення. Сучасне поводження з древніми рештками, особливо до введення суворих стандартів збереження, могло призвести до потрапляння сторонніх речовин.

Наукові дані показують, що волосся може поглинати кокаїн із навколишнього середовища, і сліди можуть залишатися навіть після миття. З огляду на те, що кокаїн був відомий і використовувався вже в сучасну епоху, забруднення під час зберігання або дослідження вважається дуже ймовірним.

Нікотин — це більш складний випадок. Хоча його часто асоціюють із тютюном з Америки, він також міститься в декількох рослинах, поширених у Європі, Азії та Африці. Це означає, що стародавні єгиптяни могли піддаватися впливу нікотину без будь-якого контакту з Новим Світом.

Однак дослідники рідко виявляли котинін — метаболіт, що підтверджує споживання нікотину — у зразках мумій. Без цього маркера залишається невизначеним, чи нікотин насправді потрапляв в організм.

Інше пояснення пов’язане з історичними практиками консервації. У XIX столітті куратори часто обробляли мумії тютюновим пилом та рослинними інсектицидами, щоб захистити їх від розкладу. Ці речовини могли залишити хімічні сліди.

Є докази того, що канабіс використовували в Стародавньому Єгипті в лікувальних цілях, зокрема для лікування болю та інфекцій Фото: Wikipedia

Саморіні зазначив, що така обробка була поширеною не лише для єгипетських мумій, а й для останків по всій Європі та Азії. Ця практика, ймовірно, сприяла виявленню нікотину в декількох зразках, зокрема тих, що пов’язані з мумією Рамзеса II.

Що стосується ТГК, то є певні докази того, що канабіс використовували в Стародавньому Єгипті в лікувальних цілях, зокрема для лікування болю та інфекцій. Однак, як і у випадку з кокаїном, пізніші дослідження не підтвердили його наявність у муміях. Це знову вказує на те, що забруднення або обмеження ранніх методів тестування можуть пояснити початкові результати.

Ідея про те, що стародавні єгиптяни подорожували через Атлантику та займалися торгівлею з Південною Америкою, залишається непідкріпленою надійними доказами. Хоча наявність цих речовин у муміях колись здавалася викликом усталеній історії, сучасний аналіз вказує на більш обґрунтовані пояснення, такі як забруднення, методи консервації та обмеження ранніх дослідницьких методів.

Розуміння того, як виникли ці твердження, вказує на важливість ретельних наукових методів та перевірки. Це дослідження демонструє, як історичні інтерпретації можуть змінюватися при застосуванні нових доказів та кращих методів.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: IFLScience, Wikipedia.