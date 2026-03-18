В мумиях Древнего Египта обнаружены кокаин, каннабис и никотин: как так произошло (фото)

В 1990-х годах появилось противоречивое утверждение о том, что в мумиях Древнего Египта были обнаружены следы кокаина, никотина и каннабиса — веществ, которые издавна ассоциируются с Америкой. Эта идея породила вопрос: как эти соединения могли появиться в останках задолго до известных контактов между континентами?

Кокаин происходит из растения коки, которое растет в Южной Америке, и веками использовался коренными народами. Исторические записи описывают его культурную и лечебную роль среди инков, пишет Фокус.

Население инков считало коку чудодейственным и магическим растением, которое имело силу снимать голод и жажду, давало приподнятый эффект, могло использоваться как лекарство и вызывало ощущение благополучия. Испанские колонизаторы сначала игнорировали коку, но впоследствии начали использовать ее коммерческую ценность.

Дебаты начались в 1992 году, когда болгарский токсиколог Светлана Балабанова и ее команда проанализировали ткани, волосы и кости нескольких египетских мумий, датированных периодом от 1070 года до н. э. до 395 года н. э. Ученые сообщили об обнаружении соединений каннабиса, в частности ТГК, во всех исследованных телах и никотина в большинстве из них. Еще более впечатляющим было сообщение о наличии кокаина — неожиданный результат, который вызвал немедленный скептицизм среди археологов и ученых.

Дальнейшую дискуссию начал этноботаник Джорджо Саморини, который проанализировал результаты и отметил, что подобные "невозможные" результаты появлялись во многих исследованиях, проведенных группой Балабановой.

Он написал, что такие открытия трудно объяснить с этноботанической точки зрения и что они требуют все более спекулятивных объяснений. Одно из таких предположений касалось древних трансатлантических контактов между Египтом и Южной Америкой — идеи, которая не имеет надежных археологических доказательств.

Дальнейшие анализы, проведенные другими исследователями, не подтвердили наличие кокаина или ТГК в мумиях, хотя некоторые обнаружили никотин. Это несоответствие указывало на возможные проблемы в оригинальном исследовании. Критики отмечали отсутствие строгого контроля и более совершенных методов тестирования.

В XIX веке кураторы часто обрабатывали мумии табачной пылью и растительными инсектицидами, чтобы защитить их от разложения Фото: Wikimedia Commons

Например, анализ сегментов роста волос может выявить закономерности воздействия веществ с течением времени, но такие методы не использовались в первоначальных исследованиях.

Наиболее распространенным объяснением следов кокаина является загрязнение. Современное обращение с древними останками, особенно до введения строгих стандартов хранения, могло привести к попаданию посторонних веществ.

Научные данные показывают, что волосы могут поглощать кокаин из окружающей среды, и следы могут оставаться даже после мытья. Учитывая, что кокаин был известен и использовался уже в современную эпоху, загрязнение во время хранения или исследования считается очень вероятным.

Никотин — это более сложный случай. Хотя его часто ассоциируют с табаком из Америки, он также содержится в нескольких растениях, распространенных в Европе, Азии и Африке. Это означает, что древние египтяне могли подвергаться воздействию никотина без какого-либо контакта с Новым Светом.

Однако исследователи редко обнаруживали котинин — метаболит, подтверждающий потребление никотина — в образцах мумий. Без этого маркера остается неопределенным, действительно ли никотин попадал в организм.

Другое объяснение связано с историческими практиками консервации. В XIX веке кураторы часто обрабатывали мумии табачной пылью и растительными инсектицидами, чтобы защитить их от разложения. Эти вещества могли оставить химические следы.

Есть доказательства того, что каннабис использовали в Древнем Египте в лечебных целях, в частности для лечения боли и инфекций Фото: Wikipedia

Саморини отметил, что такая обработка была распространена не только для египетских мумий, но и для останков по всей Европе и Азии. Эта практика, вероятно, способствовала обнаружению никотина в нескольких образцах, в частности тех, что связаны с мумией Рамзеса II.

Что касается ТГК, то есть определенные доказательства того, что каннабис использовали в Древнем Египте в лечебных целях, в частности для лечения боли и инфекций. Однако, как и в случае с кокаином, более поздние исследования не подтвердили его наличие в мумиях. Это снова указывает на то, что загрязнение или ограничения ранних методов тестирования могут объяснить первоначальные результаты.

Идея о том, что древние египтяне путешествовали через Атлантику и занимались торговлей с Южной Америкой, остается неподкрепленной надежными доказательствами. Хотя наличие этих веществ в мумиях когда-то казалось вызовом устоявшейся истории, современный анализ указывает на более обоснованные объяснения, такие как загрязнение, методы консервации и ограничения ранних исследовательских методов.

Понимание того, как возникли эти утверждения, указывает на важность тщательных научных методов и проверки. Это исследование демонстрирует, как исторические интерпретации могут меняться при применении новых доказательств и лучших методов.

При написании этого материала использованы источники: IFLScience, Wikipedia.