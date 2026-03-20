Зумеры хотят "зеленых выходных": ученые соглашаются, а миллениалы возмущаются (фото)

Зумеры стремятся проводить меньше времени в офисных помещениях, настаивая на необходимости в регулярных перерывах на природе. Эта идея, которую называют "зелеными выходными", заключается в проведении времени в естественном окружении, таком как леса, горы или пляжи.

Опрос 2000 человек в Великобритании показал, что 48 процентов зумеров считают, что работники должны получать один оплачиваемый выходной день в месяц, чтобы восстановить связь с природой, пишет Фокус.

Эта тема широко обсуждается в интернете, где многие молодые пользователи делились личным опытом того, как пребывание на свежем воздухе влияет на их психическое здоровье.

Одна из пользовательниц TikTok, @missyamiejane, сказала: "Последние несколько дней я очень борюсь со своим психическим здоровьем... Большую часть своей взрослой жизни я борюсь с депрессией, и это просто невероятно, как все это исчезает, как только я выхожу на улицу".

Другая пользовательница, @sophstuff3, отметила: "В свои 20 лет ты пойдешь в поход и поймешь, насколько лучше ты себя чувствуешь. Важно сделать это привычкой". Между тем @explorewithkate описала природу как "бесплатную терапию", которая всегда доступна.

Исследование провела компания по производству органических продуктов питания Ecotone, которая опросила офисных работников об их рабочей среде. Результаты показали, что 88 процентов респондентов, что пребывание в помещении целый день негативно влияет на их психическое здоровье.

Кроме того, 30 процентов сказали, что чувствуют себя "запертыми" между стенами офиса и экранами. На вопрос о желаемых условиях труда 91% ответили, что хотели бы по крайней мере часть времени работать на свежем воздухе или в естественном окружении.

Научные исследования подтверждают эти взгляды. Предыдущие исследования показали, что люди, которые живут вблизи зеленых зон, сообщают о более высоком уровне удовлетворенности жизнью и более низком уровне психического стресса. Исследование 2016 года также показало, что время, проведенное на свежем воздухе, влияет на то, как люди воспринимают свое тело, и уменьшает давление, которое они испытывают, стремясь соответствовать стандартам внешности.

В ответ на это компания Ecotone ввела новую инициативу под названием "Green Leave". Программа предоставляет работникам три оплачиваемых дня в год для проведения времени на свежем воздухе, включая волонтерскую работу в экологических благотворительных организациях.

Энн Чемберс, директор по персоналу Ecotone UK, объяснила: "Наше исследование показывает, что, в частности, молодые работники все больше чувствуют себя ограниченными современной офисной жизнью. "Green Leave" — это признание ценности времени, проведенного на свежем воздухе, не только для самочувствия, но и для продуктивности, креативности и связи с окружающим миром".

Чемберс добавила: "Поощряя сотрудников выходить на улицу в течение рабочей недели, мы надеемся способствовать улучшению психического и физического здоровья, одновременно поддерживая природу и климатические инициативы. Это выигрыш для людей, бизнеса и планеты".

Растущий интерес к "зеленым выходным" отражает более широкие изменения во взглядах на работу и самочувствие. Поскольку все больше людей испытывают стресс, связанный с рутиной пребывания в помещении, идея регулярного проведения времени на природе становится все более привлекательной.

Однако не все согласились с идеей введения оплачиваемых "зеленых выходных". Многие критики утверждали, что такой отдых уже существует в виде выходных. Один комментатор написал: "Разве не для этого существуют выходные?", а другой добавил: "Большинство из них получают 8 выходных дней в месяц — они называются суббота и воскресенье!"

Некоторые реакции касались более широких вопросов трудовой этики и отношения разных поколений. Один комментатор утверждал, что зумеры должны "взрослеть и использовать свои выходные". Были также предостережения относительно будущей занятости: один пользователь отметил: "Искусственный интеллект не требует "зеленых выходных"... и работает 24/7", выдвинув идею, что автоматизация может заменить работников, если требования вырастут слишком сильно.

Растущий интерес к "зеленым выходным" продемонстрировал расхождение мнений о работе, отдыхе и ответственности. Хотя некоторые считают эту идею практическим способом поддержания психического здоровья, другие считают ее ненужной, учитывая существующие отпуска.

Эта дискуссия отражает, как меняются ожидания относительно работы и как бизнесу, возможно, придется реагировать, чтобы в ближайшие годы сбалансировать производительность и благополучие сотрудников.

При написании этого материала использованы источники: Daily Mail, TikTok.