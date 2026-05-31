Рідкісне явище: у травні на небі з'явиться Блакитний Місяць

Блакитний Місяць востаннє спостерігали в серпні 2024 року. Тож астрономи рекомендують озброїтися телескопами.

Цими вихідними на любителів спостерігати за зірками чекає рідкісна подія — особливий повний місяць, який востаннє бачили майже два роки тому. Якщо дозволять погодні умови, ті, хто дивитиметься на небо, зможуть побачити блакитний місяць, пише Mirror.

Блакитний Місяць — це явище, коли в одному календарному місяці буває два повні місяці (зазвичай повний Місяць буває раз на місяць). Цього місяця другий повний місяць — відомий як блакитний Місяць — зійде 31 травня, хоча днем раніше Місяць також був досить повним.

Експерт з астрономії Алан Джонс пояснив: "Блакитний Місяць досягне піку своєї яскравості в неділю, 31 травня... Він перебуватиме відносно низько в південному небі, тому вибір місця з безперешкодним краєвидом на східний і південний обрій, далеко від високих будівель і дерев, забезпечить найкращі враження".

Але він зазначив, що 2026 року це буде також мікромісяць, тобто Місяць перебуває поблизу найдальшої точки своєї орбіти від Землі: "Він може здаватися трохи меншим і тьмянішим, ніж зазвичай, хоча різниця буде незначною".

Але астроном уточнив, що очікувати від Місяця саме блакитного кольору не варто.

"Коли Місяць сходить або заходить біля горизонту, він може набувати помаранчевих, бурштинових або червонуватих відтінків, тому що атмосфера Землі розсіює коротші сині хвилі світла. Відома "місячна ілюзія" також може створювати враження, що місяць здається більшим, коли він перебуває низько над горизонтом, навіть якщо його фактичний розмір не змінюється", — зазначив Алан.

Місяць змінює колір, через частинки в атмосфері Землі Фото: solar-system

Він порадив тим, у кого немає телескопів, скористатися біноклями, які дають змогу побачити темніші моря і світліші кратерні області на місячній поверхні. Смартфони також можуть робити вражаючі знімки, якщо встановити їх на штатив і використовувати ручні налаштування експозиції.

Астроном додав: "Для ефектних фотографій сходу Місяця включіть у кадр будівлі, дерева або елементи ландшафту на передньому плані, щоб показати масштаб Місяця на тлі горизонту. Для більших планів Місяця телескоп з апертурою близько 80 мм або більше забезпечить чітку деталізацію".

Коли Місяць і справді змінює колір

За даними Королівських музеїв Грінвіча, бувають випадки, коли Блакитний Місяць справді має блакитний вигляд. У них йдеться: "Блакитні Місяці не блакитні! Блакитні Місяці зберігають той самий колір, що і будь-який інший повний місяць, за винятком двох рідкісних випадків:

Під час місячного затемнення Місяць може стати криваво-червоним, освітлюваним лише світлом, викривленим атмосферою Землі, що падає на поверхню Місяця. Оскільки місячні затемнення відбуваються тільки під час повного Місяця, а блакитний Місяць — це один із видів повного Місяця, блакитний Місяць, який може бути червоним, зустрічається вкрай рідко.

Місяць може стати навіть "кривавим" через виверження вулкана Фото: thespaceway

У дуже рідкісних випадках Місяць може здаватися блакитним, але в цьому разі колір буде зумовлений тим, що Місяць видно крізь серпанок із пилових частинок у нашій атмосфері, який може залишитися після виверження вулкана. Однак із космосу Місяць виглядатиме таким же сірим, як і завжди.

