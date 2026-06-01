Названо единственное место на Земле, где люди эволюционируют прямо на глазах

На больших высотах Тибетского плато, где уровень кислорода в воздухе, которым дышат люди, заметно низок, человеческие сообщества процветают.

За более чем 10 000 лет заселения этого региона тела его жителей изменились. Жители этого региона максимально приспособились к атмосфере, которая для большинства людей невыносима. Обычный человек будет здесь страдать от недостаточного поступления кислорода к тканям организма через клетки крови – состояния, которое называют гипоксией.

"Адаптация к гипоксии на большой высоте поразительна, потому что стресс очень сильный, одинаково ощущается всеми на данной высоте и поддается количественной оценке. Это прекрасный пример того, как и почему у нашего вида так много биологического разнообразия", — сказала антрополог Синтия Билл из Университета Кейс Вестерн Резерв в США.

Билл годами изучала реакцию человека на гипоксические условия жизни. В исследовании, опубликованном в октябре 2024 года, она и ее команда выявили некоторые специфические адаптации в тибетских общинах: черты, улучшающие способность крови доставлять кислород.

Билл и ее команда изучили 417 женщин в возрасте от 46 до 86 лет, которые всю свою жизнь прожили в Непале на высоте более 3500 метров. Исследователи зафиксировали количество живорожденных детей — от 0 до 14 на женщину, в среднем 5,2 — а также физические и медицинские показатели.

Среди измеренных показателей был уровень гемоглобина, белка в красных кровяных клетках, отвечающего за доставку кислорода к тканям. Они также измерили, сколько кислорода переносит гемоглобин.

Интересно, что у женщин, показавших самый высокий уровень рождаемости здоровых детей, уровень гемоглобина был ни высоким, ни низким, а средним для всей группы.

Однако насыщение гемоглобина кислородом было высоким.

Результаты показывают, что эти адаптации позволяют максимально увеличить доставку кислорода к клеткам и тканям без сгущения крови — результат, который увеличил бы нагрузку на сердце, поскольку ему было бы трудно перекачивать более вязкую жидкость, оказывающую большее сопротивление потоку.

При написании этого материала использованы материалы Proceedings of the National Academy of Sciences.