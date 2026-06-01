Названо єдине місце на Землі, де люди еволюціонують просто на очах

На великих висотах Тибетського плато, де рівень кисню в повітрі, яким дихають люди, помітно низький, людські спільноти процвітають.

За більш ніж 10 000 років заселення цього регіону тіла його жителів змінилися. Жителі цього регіону максимально пристосувалися до атмосфери, яка для більшості людей нестерпна. Звичайна людина буде тут страждати від недостатнього надходження кисню до тканин організму через клітини крові — стану, який називають гіпоксією.

"Адаптація до гіпоксії на великій висоті разюча, тому що стрес дуже сильний, однаково відчувається всіма на даній висоті і піддається кількісній оцінці. Це чудовий приклад того, як і чому в нашого виду так багато біологічного розмаїття", — сказала антрополог Синтія Білл з Університету Кейс Вестерн Резерв у США.

Білл роками вивчала реакцію людини на гіпоксичні умови життя. У дослідженні, опублікованому в жовтні 2024 року, вона та її команда виявили деякі специфічні адаптації в тибетських громадах: риси, що поліпшують здатність крові доставляти кисень.

Білл та її команда вивчили 417 жінок віком від 46 до 86 років, які все своє життя прожили в Непалі на висоті понад 3500 метрів. Дослідники зафіксували кількість живонароджених дітей — від 0 до 14 на жінку, у середньому 5,2 — а також фізичні та медичні показники.

Серед виміряних показників був рівень гемоглобіну, білка в червоних кров'яних клітинах, що відповідає за доставку кисню до тканин. Вони також виміряли, скільки кисню переносить гемоглобін.

Цікаво, що у жінок, які показали найвищий рівень народжуваності здорових дітей, рівень гемоглобіну був ні високим, ні низьким, а середнім для всієї групи.

Однак насичення гемоглобіну киснем було високим.

Результати показують, що ці адаптації дають змогу максимально збільшити доставку кисню до клітин і тканин без згущення крові — результат, який збільшив би навантаження на серце, оскільки йому було б важко перекачувати більш в'язку рідину, що чинить більший опір потоку.

Під час написання цього матеріалу використано матеріали Proceedings of the National Academy of Sciences.