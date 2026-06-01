Золотой перстень и серебряные украшения: в Венгрии нашли чрезвычайно богатое захоронение элитного воина (фото)

На юге Венгрии археологи обнаружили могилу элитного всадника времен венгерского завоевания, которая предоставляет ценные свидетельства о приходе и поселении ранних венгерских групп в Карпатском бассейне. Захоронение, найденное в Чонград-Бокроше, считается одной из важнейших находок в этом регионе за последние годы.

Раскопки проводились в апреле и мае под руководством доктора Чабы Салонтаи и Мартина Борсоди из Музея Тари Ласло в Чонграде. Исследователи установили, что могила принадлежала высокопоставленному всаднику, которого похоронили с престижными погребальными дарами. Хотя часть захоронения была повреждена, важный участок остался сохраненным.

По словам экспертов, сохранившиеся находки делают это место особенно важным, поскольку на данный момент оно считается самой древней и самой престижной могилой, связанной с венгерскими завоевателями, которая когда-либо была обнаружена в округе Чонград.

Это место обнаружили в начале 2024 года, когда поисковики Лайош Ленарт и Юдит Чентеш нашли археологические предметы, разбросанные по вспаханной сельскохозяйственной земле. Их наблюдения побудили к дальнейшему исследованию, к которому впоследствии присоединился местный историк Ференц Зиго.

Поисковики Лайош Ленарт и Юдит Чентеш нашли археологические предметы, разбросанные по вспаханной сельскохозяйственной земле Фото: Tari László Múzeum Csongrád

Зиго предоставил дополнительные находки и составил карты распределения, показывающие, где именно на территории памятника были расположены артефакты. Эти карты помогли исследователям понять, как могила была нарушена, и дали подсказки относительно первоначального расположения погребальных даров.

Раскопки демонстрируют растущее сотрудничество между профессиональными археологами, местными исследователями и поисковиками с металлоискателями в Венгрии. Без этого сотрудничества важные доказательства из захоронения могли бы быть потеряны из-за продолжающейся сельскохозяйственной деятельности.

Хотя полный каталог находок еще не опубликован, предварительная оценка музея свидетельствует, что могила содержала несколько редких предметов восточного происхождения. Некоторые из этих артефактов могут быть уникальными, а погребальные обычаи, зафиксированные на этом участке, могут предоставить новую информацию о культурных связях и миграции ранних венгерских сообществ.

Хотя полный каталог находок еще не опубликован, предварительная оценка музея свидетельствует, что могила содержала несколько редких предметов восточного происхождения Фото: Tari László Múzeum Csongrád

Могилы периода венгерского завоевания являются одними из самых ценных источников для изучения IX и X веков. Исторические записи этой эпохи относительно редки и часто происходят от сторонних наблюдателей. Однако захоронения предоставляют прямые свидетельства о социальном статусе, военных действиях, мобильности, культурной идентичности и ритуальных практиках. Захоронения всадников имеют особое значение, поскольку часто содержат конное снаряжение, оружие и символические останки лошадей

Захоронение в Чонграде-Бокросе, кажется, соответствует этой общей закономерности, одновременно отличаясь среди других известных могил. Если предварительная интерпретация музея окажется правильной, это место может стать важным ориентиром для изучения элитных групп на юге Великой Венгерской равнины.

Чонград расположен вблизи реки Тиса, одной из важнейших водных артерий Великой Венгерской равнины. На протяжении веков этот регион служил маршрутом для передвижения, поселения и культурного взаимодействия. Переправы через реку, плодородные земли и пойменные ландшафты делали эту местность стратегически ценной от доисторических времен и вплоть до средневековья.

Это расположение придает открытию дополнительный вес. Когда ранние венгерские группы прибыли в Карпатский бассейн, они вошли в регион, на который уже влияли аварские, славянские, франкские и болгарские народы. Как следствие, эта могила может помочь исследователям лучше понять, как прибывшие сообщества взаимодействовали с местными группами и как развивались элитные сети на южной равнине.

Захоронение в Чонграде-Бокросе отличается среди других известных могил Фото: Tari László Múzeum Csongrád

Следующий этап исследований будет сосредоточен на лабораторном анализе. Специалисты проведут консервацию артефактов, исследуют материалы, из которых они изготовлены, сравнят их с другими находками периода завоевания и подробнее изучат погребальные обычаи.

Несмотря на повреждения, вызванные более поздней деятельностью, могила в Чонград-Бокроше уже стала важной археологической находкой. Сохранившиеся останки четко указывают на то, что здесь похоронен высокопоставленный всадник-воин, а предметы, обнаруженные на месте раскопок, предоставляют еще одно ценное доказательство в истории того, как ранние венгерские общины закрепились в Карпатском бассейне.

При написании этого материала использованы материалы Arkeonews, Tari László Múzeum Csongrád.