Золотий перстень та срібні прикраси: в Угорщині знайшли надзвичайно багате поховання елітного воїна (фото)

На півдні Угорщини археологи виявили могилу елітного вершника часів угорського завоювання, яка надає цінні свідчення про прихід та поселення ранніх угорських груп у Карпатському басейні. Поховання, знайдене в Чонград-Бокроші, вважається однією з найважливіших знахідок у цьому регіоні за останні роки.

Розкопки проводилися у квітні та травні під керівництвом доктора Чаби Салонтаї та Мартіна Борсоді з Музею Тарі Ласло в Чонграді. Дослідники встановили, що могила належала високопоставленому вершнику, якого поховали з престижними похоронними дарами. Хоча частина поховання була пошкоджена, важлива ділянка залишилася збереженою.

За словами експертів, збережені знахідки роблять це місце особливо важливим, оскільки на даний момент воно вважається найдавнішою та найпрестижнішою могилою, пов’язаною з угорськими завойовниками, яку коли-небудь було виявлено в окрузі Чонград.

Це місце виявили на початку 2024 року, коли пошуковці Лайош Ленарт та Юдіт Чентеш знайшли археологічні предмети, розкидані по зораній сільськогосподарській землі. Їхні спостереження спонукали до подальшого дослідження, до якого згодом долучився місцевий історик Ференц Зіго.

Пошуковці Лайош Ленарт та Юдіт Чентеш знайшли археологічні предмети, розкидані по зораній сільськогосподарській землі Фото: Tari László Múzeum Csongrád

Зіго надав додаткові знахідки та склав карти розподілу, що показують, де саме на території пам'ятки були розташовані артефакти. Ці карти допомогли дослідникам зрозуміти, як могила була порушена, та дали підказки щодо початкового розташування похоронних дарів.

Розкопки демонструють зростаючу співпрацю між професійними археологами, місцевими дослідниками та пошуковцями з металошукачами в Угорщині. Без цієї співпраці важливі докази з поховання могли б бути втрачені через триваючу сільськогосподарську діяльність.

Хоча повний каталог знахідок ще не опубліковано, попередня оцінка музею свідчить, що могила містила кілька рідкісних предметів східного походження. Деякі з цих артефактів можуть бути унікальними, а похоронні звичаї, зафіксовані на цій ділянці, можуть надати нову інформацію про культурні зв’язки та міграції ранніх угорських спільнот.

Хоча повний каталог знахідок ще не опубліковано, попередня оцінка музею свідчить, що могила містила кілька рідкісних предметів східного походження Фото: Tari László Múzeum Csongrád

Могили періоду угорського завоювання є одними з найцінніших джерел для вивчення IX та X століть. Історичні записи цієї епохи відносно рідкісні й часто походять від сторонніх спостерігачів. Однак поховання надають прямі свідчення про соціальний статус, військові дії, мобільність, культурну ідентичність та ритуальні практики. Поховання вершників мають особливе значення, оскільки часто містять кінне спорядження, зброю та символічні останки коней

Поховання в Чонграді-Бокросі, здається, відповідає цій загальній закономірності, водночас вирізняючись серед інших відомих могил. Якщо попередня інтерпретація музею виявиться правильною, це місце може стати важливим орієнтиром для вивчення елітних груп на півдні Великої Угорської рівнини.

Чонград розташований поблизу річки Тиси, однієї з найважливіших водних артерій Великої Угорської рівнини. Упродовж століть цей регіон слугував маршрутом для пересування, поселення та культурної взаємодії. Переправи через річку, родючі землі та заплавні ландшафти робили цю місцевість стратегічно цінною від доісторичних часів і аж до середньовіччя.

Це розташування надає відкриттю додаткової ваги. Коли ранні угорські групи прибули до Карпатського басейну, вони увійшли в регіон, на який вже впливали аварські, слов’янські, франкські та болгарські народи. Як наслідок, ця могила може допомогти дослідникам краще зрозуміти, як прибулі спільноти взаємодіяли з місцевими групами та як розвивалися елітні мережі на південній рівнині.

Поховання в Чонграді-Бокросі вирізняється серед інших відомих могил Фото: Tari László Múzeum Csongrád

Наступний етап досліджень буде зосереджений на лабораторному аналізі. Фахівці проведуть консервацію артефактів, дослідять матеріали, з яких вони виготовлені, порівняють їх з іншими знахідками періоду завоювання та детальніше вивчать похоронні звичаї.

Попри пошкодження, спричинені пізнішою діяльністю, могила в Чонград-Бокроші вже стала важливою археологічною знахідкою. Збережені останки чітко вказують на те, що тут похований високопоставлений вершник-воїн, а предмети, виявлені на місці розкопок, надають ще один цінний доказ у історії того, як ранні угорські громади закріпилися в Карпатському басейні.

Під час написання цього матеріалу використано матеріали Arkeonews, Tari László Múzeum Csongrád.