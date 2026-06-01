Правильный цвет купальника защитит на пляже: назван самый безопасный оттенок

Эксперты по безопасности на воде считают, что правильно подобранный оттенок купальника на самом деле может предотвратить утопление.

Приятный отдых на пляже или у бассейна может легко обернуться трагедией — статистика свидетельствует о том, что ежегодно десятки тысяч людей погибают в результате утопления. Впрочем, эксперты по безопасности на воде уверены, что утопление в значительной степени предотвратимо, пишет Фокус.

Исследователи советуют освоить базовые навыки плавания, назначить "наблюдателей за водой", которые будут следить за детьми в воде, и избегать плавания в одиночку или в состоянии алкогольного опьянения. Однако есть еще нечто более удивительное: эксперты также считают, что правильный цвет купальника, вероятно, может предотвратить утопление. Дело в том, что правильно подобранный оттенок может позволить оставаться заметным и избегать опасности, особенно для детей и неопытных пловцов.

Какой же цвет купальника считается самым безопасным? По словам исполнительного директора Ассоциации школ плавания США Лизы Зарды, яркие неоновые купальники легче заметить в бассейнах, озерах и океанах. В то же время синие, черные, белые и серые купальники на самом деле сливаются с водой.

Когда вода движется и отражает солнечный свет, некоторые цвета просто исчезают под водой. Это особенно справедливо для открытой воды, где может быть мутно и трудно что-либо разглядеть. В результате эксперты сходятся во мнении, чем ярче цвет, тем выше безопасность пловца. Однако наиболее безопасными считаются купальники ярко оранжевого и желтого цвета.

Неофициальное исследование было проведено группой по обеспечению общественной безопасности Alive Solutions и проверило видимость купальников в трех различных условиях:

в бассейне со стандартным светлым дном;

в бассейне с темным дном, похожим на темно-синюю океанскую среду;

в открытом озере с коричнево-серой водой.

Результаты исследования показали, что наиболее заметным цветом является ярко-оранжевый неоновый. Однако наблюдались небольшие различия в том, какие цвета лучше всего выделялись в разных условиях. Например, на темном дне бассейна наиболее выделялся неоново-желтый, зеленый и оранжевый, в то время как яркие красные и розовые казались темнее, а светлые и темные — сливались с водой. В бассейне со светлым дном большинство цветов выделялись, в то время как светлые цвета, такие как белый и светло-голубой, исчезали почти мгновенно. В то же время, в озере были видны только неоновые цвета, в то время как все остальные цвета быстро

При написании использовались материалы Alive Solutions, Popular Science.