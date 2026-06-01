Правильний колір купальника захистить на пляжі: названо найбезпечніший відтінок

Експерти з безпеки на воді вважають, що правильно підібраний відтінок купальника насправді може запобігти утопленню.

Приємний відпочинок на пляжі або біля басейну може легко обернутися трагедією — статистика свідчить про те, що щороку десятки тисяч людей гинуть внаслідок утоплення. Втім, експерти з безпеки на воді впевнені, що утоплення значною мірою можна запобігти, пише Фокус.

Дослідники радять освоїти базові навички плавання, призначити "наглядачів за водою", які стежитимуть за дітьми у воді, та уникати плавання наодинці або в стані алкогольного сп'яніння. Однак є ще щось більш дивовижне: експерти також вважають, що правильний колір купальника, імовірно, може запобігти утопленню. Річ у тім, що правильно підібраний відтінок може дати змогу залишатися помітним і уникати небезпеки, особливо для дітей і недосвідчених плавців.

Який же колір купальника вважається найбезпечнішим? За словами виконавчоїї директорки Асоціації шкіл плавання США Лізи Зарди, яскраві неонові купальники легше помітити в басейнах, озерах та океанах. Водночас, сині, чорні, білі та сірі купальники насправді зливаються з водою.

Коли вода рухається і відбиває сонячне світло, деякі кольори просто зникають під водою. Це особливо справедливо для відкритої води, де може бути каламутно і важко що-небудь розгледіти. У результаті експерти сходяться на думці, що чим яскравіший колір, тим вища безпека плавця. Однак найбезпечнішими вважаються купальники яскраво помаранчевого і жовтого кольору.

Неофіційне дослідження було проведено групою із забезпечення громадської безпеки Alive Solutions і перевірило видимість купальників у трьох різних умовах:

у басейні зі стандартним світлим дном;

у басейні з темним дном, схожим на темно-синє океанське середовище;

у відкритому озері з коричнево-сірою водою.

Результати дослідження показали, що найбільш помітним кольором є яскраво-помаранчевий неоновий. Однак спостерігалися невеликі відмінності в тому, які кольори найкраще виділялися в різних умовах. Наприклад, на темному дні басейну найбільше виділявся неоново-жовтий, зелений і помаранчевий, тоді як яскраві червоні та рожеві здавалися темнішими, а світлі та темні — зливалися з водою. У басейні зі світлим дном більшість кольорів виділялися, тоді як світлі кольори, такі як білий і світло-блакитний, зникали майже миттєво. Водночас, в озері було видно тільки неонові кольори, в той час як всі інші кольори швидко

Під час написання використовували матеріали Alive Solutions, Popular Science.