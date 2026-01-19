Винаходи, які виглядають як жарт: найдивніші патенти в історії (фото)

Патентна система в усьому світі задумувалася як механізм захисту інновацій, але з часом перетворилася ще й на своєрідний архів людської фантазії. У патентних відомствах США, Європи та Азії можна знайти тисячі заявок, які виглядають радше як жарт, ніж як технологічний прорив.

Юристи з інтелектуальної власності часто наголошують, що патент не завжди є знаком якості або гарантією користі, а всього лише підтвердженням того, що ідея нова, яка не повторює ті, що вже існують. Саме тому дивні, абсурдні та навіть комічні винаходи нерідко проходять експертизу й отримують офіційний статус. Про найнезвичайніші в матеріалі Фокуса.

Найдивніші патенти — прогулянка зі змією

Одним із найбільш обговорюваних прикладів є американський патент US6490999, який, по суті, являє собою повідець для змії. У документі детально пояснюється, як закріпити пристрій на тілі рептилії так, щоб не нашкодити їй і одночасно зберегти контроль над рухом.

Патент на повідець для вигулу змії Фото: З відкритих джерел

На перший погляд, ідея видається безглуздою, але експерти зазначають, що патент видають не за саму "прогулянку", а за технічне вирішення проблеми управління екзотичною твариною. Схожі випадки нерідко розбирають західні патентні оглядачі, наголошуючи, що незвичність ідеї не є підставою для відмови в реєстрації.

Найдивніші патенти — автоматичне обертання морозива

У списках найбільш незвичайних патентів регулярно спливають пристрої для автоматичного обертання морозива в ріжку. Суть винаходу досить такі проста. Творці патенту US5971829 хочуть позбавити людину необхідності обертати десерт під час їжі, щоб вона "не робила зайвої роботи".

У списках найбільш незвичайних патентів регулярно спливають пристрої для автоматичного обертання морозива Фото: З відкритих джерел

Юридичні блоги та галузеві ЗМІ підкреслюють, що такі патенти демонструють крайнощі споживчої логіки, коли навіть мінімальне зусилля розглядається як "технічна проблема".

Найдивніші патенти — окуляри для курей

Окуляри для курей є прикладом тих патентів, які мають кумедний вигляд, поки не дізнаєшся контекст. Перші версії таких пристосувань з'явилися ще на початку 20 століття і призначалися для зниження агресії серед домашньої птиці.

Перші версії пристосувань для курей з'явилися ще на початку 20 століття Фото: WIPO

Ідея полягала в тому, щоб злегка обмежити огляд, не завдаючи шкоди зору. У результаті кури стали менше клювати один одного і рідше травмуватися. Західні сільськогосподарські видання та матеріали Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO) зазначають, що цей патент став яскравим прикладом того, як дивне на вигляд рішення може мати цілком практичну основу.

Найдивніші патенти — колготки з "додатковою" ногою

Патент US5713081 часто згадують, як один із найдивніших, але офіційно зареєстрованих у модній індустрії. Йдеться про колготки з третьою ногою, яка потрібна на випадок, якщо одна зі звичайних порветься. В описі йдеться, що у виробу є три ножні частини. Зайва нога акуратно забирається в спеціальне місце і не заважає під час носіння.

Якщо на одній з ніг з'являється зачіпка або стрілка, запасну частину можна одразу використати. Для цього не потрібно знімати колготки повністю, досить просто переставити ногу в цілу частину і продовжити свій день, як ні в чому не бувало.

Зайва нога акуратно забирається в спеціальне місце і не заважає під час носіння Фото: З відкритих джерел

У 2001 році американське видання ABC News писало, що такий патент було оформлено, як рішення простої побутової проблеми. Припустимо колготки порвалися, а попереду важлива зустріч. За задумом автора достатньо лише розгорнути виріб і скористатися новою цілою ногою.

Найдивніші патенти — подвійний велосипед

Одним із найекзотичніших прикладів патентного креативу початку 20 століття став так званий "подвійний велосипед для проходження петлі", запатентований у США 1905 року берлінським винахідником Карлом Ланге. У патентній заявці US790063A описано незвичайний транспортний засіб із двома парами коліс. Нижні були призначені для звичайної їзди, а верхні, розміщені над головою людини, мали забезпечити рух по вертикальних петлях на цирковій арені або під час виконання трюків, коли велосипедист рухається догори ногами.

Одним із найекзотичніших прикладів патентного креативу початку 20 століття став так званий "подвійний велосипед" Фото: WIPO

Така конструкція мала такий вигляд, немов її автор намагався перевернути традиційний велосипед для акробатичних трюків, підкреслюють патентні аналітики.

Записи Всесвітньої організації інтелектуальної власності в серії "Weird and Wonderful Historical Patents" також включають цей подвійний велосипед як яскравий приклад того, як винахідники минулого шукали нові способи розваги та демонстрації майстерності, не обмежуючись практичними завданнями.

Найдивніші патенти — від моди до розваг

Система патентування давно вже не обмежується серйозними технологіями. В архіві Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO) є цілі добірки незвичайних патентів.

Деякі такі проєкти були запатентовані ще в 19 столітті, наприклад:

Купальник із корка (1882), щоб краще триматися на воді;

Ванна-гойдалка (1900), призначена для "веселого купання";

Пристосування для салюту капелюхом (1896) — пристрій, що автоматично підіймає головний убір під час привітання.

Корпоративні патенти на межі фантастики

Окрему категорію у світі дивних патентів займають заявки великих технологічних корпорацій. На відміну від поодиноких винахідників, такі компанії, як Google, IBM і Microsoft, використовують патентну систему як інструмент стратегічного прогнозування. Їхня мета полягає не стільки в негайному випуску продукту, скільки в закріпленні потенційних напрямків розвитку технологій, навіть якщо вони поки що виглядають як наукова фантастика.

Окрему категорію у світі дивних патентів займають заявки великих технологічних корпорацій Фото: З відкритих джерел

Саме тому в патентних портфелях корпорацій з'являються концепції на кшталт годинника-датчика, здатного визначити стрес або загрозу для власника й автоматично викликати допомогу, систем інтерпретації думок на основі медичних сканувань, а також ідей перетворення людського тіла на джерело енергії для електроніки. Західні технологічні ЗМІ неодноразово зазначали, що подібні патенти найчастіше відображають внутрішні дослідження і гіпотези, а не готові до запуску продукти.

Юристи з інтелектуальної власності підкреслюють, що для корпорацій такі заявки працюють як "страховка на майбутнє". Якщо напрямок раптово стане комерційно або науково потрібним, компанія вже матиме юридичний пріоритет.

Раніше Фокус повідомляв, що:

Дівчина прибирала в будинку і виявила приховані камери, які то з'являлися, то зникали.

Дівчина вирішила перевірити можливості iPhone 17 Pro і здивувала мільйони. Вона поділилася відео, використовуючи потужний зум пристрою.

Також стало відомо, що дівчина вирішила відмовитися від смартфонів і перейшла на застарілі телефони. Британка також хоче скасувати підписки на стримінгові сервіси та повернутися до технологій минулого.