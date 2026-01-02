Дівчина вирішила перевірити можливості iPhone 17 Pro і здивувала мільйони (відео)

Рішення жінки протестувати камеру свого нового iPhone 17 Pro призвело до вірусного моменту, який потішив мільйони глядачів у TikTok.

Дівчина поділилася відео у своєму акаунті @katelyn_miller.9, використовуючи потужний зум пристрою, щоб перевірити таймер приготування піци в духовці з іншої кімнати.

9-секундний ролик, знятий з вітальні за допомогою зуму через дверний отвір на кухню, зафіксував не тільки час, що залишився до кінця приготування вечері. Він також привернув увагу глядачів у мережі.

Відеоролик подивилися понад 1,2 мільйона разів, і він набрав понад 167 000 лайків на платформі, а коментатори відреагували як на гумор, так і на чіткість зображення.

"Використовую зум камери iPhone 17 Pro, щоб перевірити, скільки часу залишилося до готовності моєї піци в духовці, перебуваючи у вітальні. Я досягла піку", — підписала дівчина свій ролик.

Реакція соцмереж

Користувачі TikTok завалили розділ коментарів відгуками. Одні хвалили iPhone, інші Samsung з його Android:

"Використовую камеру свого Samsung Galaxy 25, щоб перевірити таймер на духовці сусіда";

"Користувачі Android багато втрачають";

"Ви також можете використовувати годинник на iPhone 17 Pro для встановлення таймера";

"І все ж Samsung п'ятирічної давності міг з неймовірною деталізацією розглянути Місяць, лол. Користувачі iPhone ніколи не розуміють, що все найкраще їм дістається в останній момент";

"Коли я знімаю контактні лінзи, я вмикаю камеру і тримаю її на відстані 15 сантиметрів від обличчя, щоб усе бачити".

