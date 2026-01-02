Девушка решила проверить возможности iPhone 17 Pro и удивила миллионы (видео)

Решение женщины протестировать камеру своего нового iPhone 17 Pro привело к вирусному моменту, который позабавил миллионы зрителей в TikTok.

Девушка поделилась видео в своем аккаунте @katelyn_miller.9, используя мощный зум устройства, чтобы проверить таймер приготовления пиццы в духовке из другой комнаты.

9-секундный ролик, снятый из гостиной с помощью зума через дверной проем на кухню, запечатлел не только время оставшиеся до конца приготовления ужина. Он также привлек внимание зрителей в сети.

Видеоролик посмотрели более 1,2 миллиона раз, и он набрал более 167 000 лайков на платформе, а комментаторы отреагировали как на юмор, так и на четкость изображения.

"Использую зум камеры iPhone 17 Pro, чтобы проверить, сколько времени осталось до готовности моей пиццы в духовке, находясь в гостиной. Я достигла пика", — подписала девушка свой ролик.

Реакция соцсетей

Пользователи TikTok завалили раздел комментариев отзывами. Одни хвалили iPhone, другие Samsung с его Android:

"Использую камеру своего Samsung Galaxy 25, чтобы проверить таймер на духовке соседа";

"Пользователи Android многое теряют";

"Вы также можете использовать часы на iPhone 17 Pro для установки таймера";

"И все же Samsung пятилетней давности мог с невероятной детализацией рассмотреть Луну, лол. Пользователи iPhone никогда не понимают, что все самое лучшее им достается в последний момент";

"Когда я снимаю контактные линзы, я включаю камеру и держу ее на расстоянии 15 сантиметров от лица, чтобы все видеть".

