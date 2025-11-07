Сосед потребовал $47 000 за "проникающий" в его дом Wi-Fi: женщина показала безумное письмо

Женщина была ошеломлена, когда сосед подложил под ее дверь письмо с требованием выплатить примерно 47 000 долларов в течение 30 дней за якобы "несанкционированное использование эфирного пространства", то есть передачу Wi-Fi через стену.

В документе, который пострадавшая опубликовала в сообществе Reddit, сосед называет ее Wi-Fi "электромагнитным проникновением" и прилагает "доказательства" — схемы, измерения частот и ссылки на нормы о правах на воздушное пространство.

По ее словам, в письме сосед предлагает три варианта: немедленно выплатить полную сумму в 47 000 долларов (почти 2 млн гривен), согласиться отключить Wi-Fi в пользу проводного подключения (Ethernet) или подписать некое "соглашение о сервитуте", которое якобы даст ему частичные права на ее роутер. В противном случае он угрожает судебным иском.

"Он утверждает, что взимает плату в 1 доллар за кубический фут в течение трех лет и приложил таблицы измерений", — написала женщина. Хозяйка квартиры добавила, что арендодатель посоветовал ей не обращать внимания на требование, но она опасается возможных юридических последствий и попросила совета у сообщества.

Відео дня

Сосед называет ее Wi-Fi "электромагнитным проникновением" Фото: unsplash.com

Реакция пользователей Reddit разделилась. Многие признались, что не понимают, на чем основаны претензии соседа, и сомневаются в серьезности документа. Бывший почтальон отметил, что письмо, подложенное под дверь, не может считаться заказным уведомлением. Они доставляются через почту, а не лично соседями. Некоторые комментаторы предлагали саркастические контрходы, от ответа "поддельным" адвокатским письмом до встречного иска, но другие предупредили не "разжигать" конфликт с потенциально неадекватным соседом.

Пользовательница отметила, что не намерена эскалировать конфликт, но просит совета, стоит ли обращаться к юристу, несмотря на уверенность арендодателя, что претензия "ничем не закончится". Сообщество в целом склоняется к мнению, что такое письмо вряд ли имеет юридическую силу, но предостерегает от игнорирования, если сосед действительно начнет официальные процедуры.

Ранее Фокус сообщал, что женщина с берега наблюдала, как ее дом уходит под воду. Здание, стоявшее на побережье с 1984 года, стало шестым по счету, разрушенным из-за ускоряющейся эрозии береговой линии.

Также стало известно, что пара отказалась от строителей и сделала своими руками домик в саду. После неудачного опыта с подрядчиками при предыдущем ремонте дома пара решила больше не обращаться к профессионалам.