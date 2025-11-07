Сусід зажадав $47 000 за Wi-Fi, що "проникає" в його будинок: жінка показала божевільний лист

Жінка була приголомшена, коли сусід підклав під її двері лист із вимогою виплатити приблизно 47 000 доларів протягом 30 днів за нібито "несанкціоноване використання ефірного простору", тобто передачу Wi-Fi через стіну.

У документі, який постраждала опублікувала в спільноті Reddit, сусід називає її Wi-Fi "електромагнітним проникненням" і додає "докази" — схеми, вимірювання частот і посилання на норми про права на повітряний простір.

За її словами, у листі сусід пропонує три варіанти: негайно виплатити повну суму в 47 000 доларів (майже 2 млн гривень), погодитися відключити Wi-Fi на користь дротового підключення (Ethernet) або підписати таку собі "угоду про сервітут", яка нібито дасть йому часткові права на її роутер. В іншому разі він погрожує судовим позовом.

"Він стверджує, що стягує плату в 1 долар за кубічний фут протягом трьох років і доклав таблиці вимірювань", — написала жінка. Власниця квартири додала, що орендодавець порадив їй не зважати на вимогу, але вона побоюється можливих юридичних наслідків і попросила поради у спільноти.

Сусід називає її Wi-Fi "електромагнітним проникненням" Фото: unsplash.com

Реакція користувачів Reddit розділилася. Багато хто зізнався, що не розуміє, на чому ґрунтуються претензії сусіда, і сумнівається в серйозності документа. Колишній листоноша зазначив, що лист, підкладений під двері, не може вважатися рекомендованим повідомленням. Вони доставляються через пошту, а не особисто сусідами. Деякі коментатори пропонували саркастичні контрходи, від відповіді "підробленим" адвокатським листом до зустрічного позову, але інші попередили не "розпалювати" конфлікт із потенційно неадекватним сусідом.

Користувачка зазначила, що не має наміру ескалувати конфлікт, але просить поради, чи варто звертатися до юриста, попри впевненість орендодавця, що претензія "нічим не закінчиться". Спільнота загалом схиляється до думки, що такий лист навряд чи має юридичну силу, але застерігає від ігнорування, якщо сусід справді розпочне офіційні процедури.

