"Мир сошел с ума": девушку раскритиковали за ее поступок в бассейне (видео)

Во время дневного купания в популярном сиднейском бассейне Bondi Icebergs одна из посетительниц стала главным объектом бурных дискуссий. Женщину сняли на видео в момент, когда она плыла по дорожке держа в руке смартфон и активно им пользуясь.

Кадры, в которых пловчиха в шапочке и очках плывет на спине, удерживая телефон над водой и снимая происходящее, стремительно распространились в соцсетях. Роликом поделились на популярном сайте мемов Brown Cardigan.

Пост с видео сопровождался саркастичной подписью о том, как "люди максимально используют свое экранное время", что лишь подогрело обсуждение.

Большинство комментаторов увидели в поступке женщины символ современной зависимости от гаджетов. Многие назвали увиденное "печальным", "антиутопическим" и "отражением общества, которое больше не может жить без экрана".

"На пути назад от того места, где мы находимся как вид", "Самая антиутопическая вещь, которую я видел", "Мир сошел с ума", "Отложите телефон и живите в реальном мире", — писали они.

Для части зрителей этот эпизод стал тревожным напоминанием о том, как технологии все глубже проникают в повседневность, даже туда, где раньше царили тишина и сосредоточенность.

Однако не все осудили героиню ролика. Другие пользователи отметили, что у женщины могла быть вполне конкретная цель. Например, она могла снимать обучающее видео о технике плавания или создавать контент для блога.

"В чем проблема? Она никому не мешает и просто наслаждается моментом", — написал один из комментаторов.

