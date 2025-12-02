Турист отправился на Фудзи в 2 часа ночи и был шокирован тем, что увидел по дороге (видео)

Видео туриста, удивленного огромным количеством людей, поднимающихся на гору Фудзи перед рассветом, стремительно набирает популярность в соцсетях и наглядно демонстрирует, с какими заторами сталкиваются путешественники в пик сезона восхождений.

Ролик, опубликованный пользователем TikTok под ником @_theraa, собрал более 1,1 млн просмотров всего за несколько дней. На кадрах видно длинную цепочку туристов с налобными фонариками и рюкзаками, медленно продвигающихся вверх по темному склону. Автор отмечает, что путь, который обычно занимает около часа, растянулся почти вдвое из-за плотного потока людей.

"Часовой поход от хижины до вершины затянулся на два часа из-за пробок", — написал мужчина.

Пользователи соцсети активно писали в комментариях:

"Избыточный туризм погубил так много всего";

"Даже на горе в Японии все равно длинная очередь";

"Я бы развернулся и пошел обратно в отель, лол";

"Совершил восхождение на Фудзи в сентябре прошлого года. Просто сделайте это после окончания сезона. Там никого нет".

Гора Фудзи, символ Японии и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, ежегодно привлекает более 200 тысяч путешественников. Большая часть из них являются новичками, мечтающими увидеть знаменитый рассвет Горайко с вершины.

Официальный сезон восхождений длится с начала июля до начала сентября. Самый загруженный период это конец июля, август и особенно дни праздника Обон. В эти недели тропы могут быть настолько переполнены, что даже короткие участки пути превращаются в многочасовые очереди.

Издание Newsweek отмечает, что эксперты говорят, что многие выбирают двухдневный маршрут и ночуют в горных хижинах на полпути, а затем ранним утром отправляются к вершине, чтобы успеть к восходу. Именно этот "популярный сценарий" и создает наиболее плотные заторы.

Кроме того, на межсезонье (конец июня и сентябрь) приходится самый непредсказуемый период, ведь температура на вершине может опускаться ниже нуля, а при наличии снега требуется альпинистское снаряжение. С октября по середину июня восхождения считаются крайне опасными из-за снега, льда и угрозы лавин.

