Турист вирушив на Фудзі о 2 годині ночі і був шокований тим, що побачив дорогою (відео)

Відео туриста, здивованого величезною кількістю людей, що піднімаються на гору Фудзі перед світанком, стрімко набирає популярності в соцмережах і наочно демонструє, з якими заторами стикаються мандрівники в пік сезону сходжень.

Ролик, опублікований користувачем TikTok під ніком @_theraa, зібрав понад 1,1 млн переглядів лише за кілька днів. На кадрах видно довгий ланцюжок туристів з налобними ліхтариками і рюкзаками, які повільно просуваються вгору темним схилом. Автор зазначає, що шлях, який зазвичай займає близько години, розтягнувся майже вдвічі через щільний потік людей.

"Годинний похід від хатини до вершини затягнувся на дві години через затори", — написав чоловік.

Користувачі соцмережі активно писали в коментарях:

"Надлишковий туризм погубив так багато всього";

"Навіть на горі в Японії все одно довга черга";

"Я б розвернувся і пішов назад у готель, лол";

"Здійснив сходження на Фудзі у вересні минулого року. Просто зробіть це після закінчення сезону. Там нікого немає".

Гора Фудзі, символ Японії та об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, щороку приваблює понад 200 тисяч мандрівників. Велика частина з них є новачками, які мріють побачити знаменитий світанок Горайко з вершини.

Офіційний сезон сходжень триває з початку липня до початку вересня. Найбільш завантажений період це кінець липня, серпень і особливо дні свята Обон. У ці тижні стежки можуть бути настільки переповнені, що навіть короткі ділянки шляху перетворюються на багатогодинні черги.

Видання Newsweek зазначає, що експерти кажуть, що багато хто обирає дводенний маршрут і ночує в гірських колибах на півдорозі, а потім рано вранці вирушає на вершину, щоб встигнути до сходу сонця. Саме цей "популярний сценарій" і створює найбільш щільні затори.

Крім того, на міжсезоння (кінець червня і вересень) припадає найнепередбачуваніший період, адже температура на вершині може опускатися нижче нуля, а за наявності снігу потрібне альпіністське спорядження. З жовтня до середини червня сходження вважаються вкрай небезпечними через сніг, лід і загрозу лавин.

