Елітне місто майбутнього: чому мільярдери скуповують ділянки в пустелі за мільйони (фото)

В одному з найбільш закритих районів Невади (США) розгорілося нове майнове протистояння: заможні покупці витрачають мільйони доларів на порожні ділянки землі, і далеко не всі місцеві радіють змінам.

За даними видання Las Vegas Review-Journal, забудовники елітного комплексу The Summit Club у Саммерліні, охоронюваному районі неподалік від Лас-Вегаса, (США) продали незабудовані ділянки на суму близько 134 мільйонів доларів. У середньому це по 6,7 мільйона доларів за акр, ще до початку будівництва.

Остання фаза розширення The Summit Club охоплює понад 50 акрів пустелі, де планується звести близько двох десятків індивідуальних особняків. Поки що будівництво не почалося, але власники вже визначені. Серед них — засновник Switch Роб Рой, який придбав ділянку в п'ять акрів за вражаючі 33 мільйони доларів.

Комплекс, створений Discovery Land Co. і Howard Hughes Holdings, позиціонує себе як найексклюзивніша закрита спільнота Саммерліна. Наразі його мешканцями є кінозірка Марк Волберг, власник Raiders Марк Девіс, а на території розташовані 18-лункове гольф-поле, клубна інфраструктура та зони відпочинку.

Популярність The Summit Club підкреслює, як концентрація капіталу змінює житлові райони по всій Америці.

Видання TCD зазначає, що місцеві жителі та екологічні активісти висловлюють занепокоєння, адже купівля елітних земель прискорює нерівність, ріст передмість і тиск на довкілля.

Регіон уже стикається з нестачею води, підвищенням температур і скороченням природних територій. Лас-Вегас залишається великим містом США, яке найшвидше нагрівається, а рівень озера Мід, головного джерела води, опустився до історичного мінімуму.

