Элитный город будущего: почему миллиардеры скупают участки в пустыне за миллионы (фото)

В одном из самых закрытых районов Невады (США) разгорелось новое имущественное противостояние: состоятельные покупатели тратят миллионы долларов на пустые участки земли, и далеко не все местные рады изменениям.

По данным издания Las Vegas Review-Journal, застройщики элитного комплекса The Summit Club в Саммерлине, охраняемом районе недалеко от Лас-Вегаса, (США) продали незастроенные участки на сумму около 134 миллионов долларов. В среднем это по 6,7 миллиона долларов за акр, еще до начала строительства.

Последняя фаза расширения The Summit Club охватывает более 50 акров пустыни, где планируется возвести около двух десятков индивидуальных особняков. Пока что строительство не началось, но владельцы уже определены. Среди них — основатель Switch Роб Рой, который приобрел участок в пять акров за впечатляющие 33 миллиона долларов.

Комплекс, созданный Discovery Land Co. и Howard Hughes Holdings, позиционирует себя как самое эксклюзивное закрытое сообщество Саммерлина. Сейчас его жителями являются кинозвезда Марк Уолберг, владелец Raiders Марк Дэвис, а на территории расположены 18-луночное гольф-поле, клубная инфраструктура и зоны отдыха.

Комплекс позиционирует себя как самое эксклюзивное закрытое сообщество Фото: Las Vegas Review-Journal

Популярность The Summit Club подчеркивает, как концентрация капитала меняет жилые районы по всей Америке.

Издание TCD отмечает, что местные жители и экологические активисты выражают обеспокоенность, ведь покупка элитных земель ускоряет неравенство, рост пригородов и давление на окружающую среду.

Регион уже сталкивается с нехваткой воды, повышением температур и сокращением природных территорий. Лас-Вегас остается самым быстро нагревающимся крупным городом США, а уровень озера Мид, главного источника воды, опустился до исторического минимума.

