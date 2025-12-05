"Світ збожеволів": дівчину розкритикували за її вчинок у басейні (відео)

Під час денного купання в популярному сіднейському басейні Bondi Icebergs одна з відвідувачок стала головним об'єктом бурхливих дискусій. Жінку зняли на відео в момент, коли вона пливла доріжкою, тримаючи в руці смартфон і активно ним користуючись.

Кадри, в яких плавчиня в шапочці й окулярах пливе на спині, утримуючи телефон над водою і знімаючи те, що відбувається, стрімко поширилися в соцмережах. Роликом поділилися на популярному сайті мемів Brown Cardigan.

Пост із відео супроводжувався саркастичним підписом про те, як "люди максимально використовують свій екранний час", що лише підігріло обговорення.

Більшість коментаторів побачили у вчинку жінки символ сучасної залежності від гаджетів. Багато хто назвав побачене "сумним", "антиутопічним" і "відображенням суспільства, яке більше не може жити без екрана".

"На шляху назад від того місця, де ми перебуваємо як вид", "Найантиутопічніша річ, яку я бачив", "Світ збожеволів", "Відкладіть телефон і живіть у реальному світі", — писали вони.

Для частини глядачів цей епізод став тривожним нагадуванням про те, як технології дедалі глибше проникають у повсякденність, навіть туди, де раніше панували тиша і зосередженість.

Однак не всі засудили героїню ролика. Інші користувачі зазначили, що в жінки могла бути цілком конкретна мета. Наприклад, вона могла знімати навчальне відео про техніку плавання або створювати контент для блогу.

"У чому проблема? Вона нікому не заважає і просто насолоджується моментом", — написав один із коментаторів.

