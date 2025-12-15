Дівчина вирішила відмовитися від смартфонів і перейшла на застарілі телефони: її підтримали тисячі людей (відео)

З початку 2026 року одна мешканка Великої Британії планує різко змінити своє життя. Дівчина хоче відмовитися від смартфона, видалити акаунти в соціальних мережах, скасувати підписки на стримінгові сервіси і повернутися до технологій минулого.

За словами британки, це не експеримент на тиждень, а усвідомлений вибір на користь більш спокійного і "справжнього" життя. Про це вона розповіла в одному зі своїх відео в TikTok.

Жінка на ім'я Ава розповіла, що хоче замінити сучасні цифрові звички на те, чим люди користувалися ще зовсім нещодавно: кнопкові телефони, DVD і CD-диски, MP3-плеєри, одноразові фотоапарати, старі комп'ютери та офлайн-дозвілля. Усе це, на її думку, допомагає скоротити надмірне споживання медіа та повернути контроль над своїм часом.

Іронія в тому, що про своє рішення Ава спочатку розповіла саме в соцмережах. Вона запустила серію коротких відео, де показує "забуті технології" і закликає замислитися про життя без постійного онлайну. Несподівано для неї самої ролики почали набирати сотні тисяч переглядів, а ідея знаходити відгук у величезної кількості людей.

Відео дня

За словами Ави, інтерес до її ініціативи виявився значно більшим, ніж вона очікувала. Вона стверджує, що вже близько 200 тисяч людей у тій чи іншій формі підтримали ідею цифрової відмови. Відео та плакати зі схожими посланнями почали з'являтися на різних платформах і навіть на вулицях. У коментарях люди ділилися фотографіями своїх старих девайсів. Ава зізнається, що відчуває, що люди все частіше говорять про втому від соціальних мереж.

При цьому вона не вважає технології абсолютним злом. За її словами, проблема не в самих пристроях, а в тому, як вони використовуються. Соціальні мережі, вважає дівчина, все частіше заважають живому спілкуванню, посилюють тривожність і змушують людей постійно порівнювати себе з іншими. Замість розмов із друзями багато хто знову і знову тягнеться до нескінченної стрічки.

Окрему тривогу в неї викликає вплив смартфонів як "воріт" у світ постійних новин, суперечок, паніки та дезінформації. Прибравши цей постійний доступ, люди, на її думку, зможуть почуватися спокійніше і впевненіше, а також менше залежати від чужих думок.

Раніше Фокус повідомляв, що:

Журналістка Лора Голл провела ніч у плавучій хатині на сході Гренландії серед айсбергів, без Wi-Fi і сусідів. Вона поділилася досвідом повного усамітнення і споглядання північного сяйва.

Сусід зажадав$47 000 за Wi-Fi, що "проникає" в його будинок. Жінка була приголомшена, коли сусід підклав під її двері лист із вимогою виплатити приблизно 47 000 доларів протягом 30 днів за нібито "несанкціоноване використання ефірного простору".

Також стало відомо, що дівчину розкритикували за її вчинок у басейні. Жінку зняли на відео в момент, коли вона пливла доріжкою, тримаючи в руці смартфон і активно ним користуючись.