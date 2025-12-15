Девушка решила отказаться от смартфонов и перешла на устаревшие телефоны: ее поддержали тысячи людей (видео)

С начала 2026 года одна жительница Великобритании планирует резко изменить свою жизнь. Девушка хочет отказаться от смартфона, удалить аккаунты в социальных сетях, отменить подписки на стриминговые сервисы и вернуться к технологиям прошлого.

По словам британки, это не эксперимент на неделю, а осознанный выбор в пользу более спокойной и "настоящей" жизни. Об этом она рассказала в одном из своих видео в TikTok.

Женщина по имени Ава рассказала, что хочет заменить современные цифровые привычки на то, чем люди пользовались еще совсем недавно: кнопочные телефоны, DVD и CD-диски, MP3-плееры, одноразовые фотоаппараты, старые компьютеры и офлайн-досуг. Все это, по ее мнению, помогает сократить чрезмерное потребление медиа и вернуть контроль над своим временем.

Ирония в том, что о своем решении Ава сначала рассказала именно в соцсетях. Она запустила серию коротких видео, где показывает "забытые технологии" и призывает задуматься о жизни без постоянного онлайна. Неожиданно для нее самой ролики начали набирать сотни тысяч просмотров, а идея находить отклик у огромного числа людей.

По словам Авы, интерес к ее инициативе оказался куда больше, чем она ожидала. Она утверждает, что уже около 200 тысяч человек в той или иной форме поддержали идею цифрового отказа. Видео и плакаты с похожими посланиями начали появляться на разных платформах и даже на улицах. В комментариях люди делились фотографиями своих старых девайсов. Ава признается, что чувствует, что люди все чаще говорят об усталости от социальных сетей.

При этом она не считает технологии абсолютным злом. По ее словам, проблема не в самих устройствах, а в том, как они используются. Социальные сети, считает девушка, все чаще мешают живому общению, усиливают тревожность и заставляют людей постоянно сравнивать себя с другими. Вместо разговоров с друзьями многие снова и снова тянутся к бесконечной ленте.

Отдельную тревогу у нее вызывает влияние смартфонов как "ворот" в мир постоянных новостей, споров, паники и дезинформации. Убрав этот постоянный доступ, люди, по ее мнению, смогут чувствовать себя спокойнее и увереннее, а также меньше зависеть от чужих мнений.

