Дівчина прибирала в будинку і виявила приховані камери, які то з'являлися, то зникали

Молода мати випадково виявила у своєму будинку приховані камери та незабаром зрозуміла, що за нею таємно стежив партнер. Вона розповіла, як контроль під виглядом турботи став проблемою і зруйнував її сім'ю.

Дощовий суботній день мав би ідеально підходити для генерального прибирання перед новим тижнем. Але для Сінді* він обернувся моментом, який назавжди змінив її життя. На камінній полиці вона помітила дивний блиск, який виявився відображенням об'єктива. Так жінка зрозуміла, що в її будинку встановлена прихована камера. Про це пише Metro.

Сінді було трохи за двадцять, вона щойно народила другу дитину і жила з партнером, не підозрюючи, що той веде за нею постійне спостереження. Пізніше дівчина виявила ще одну камеру, яку сховали у вимикачі світла. Тоді Сінді зрозуміла, що це не випадковість.

Камери "зникали й поверталися"

Згодом жінка почала знаходити дедалі більше мініатюрних пристроїв у найнесподіваніших місцях: у світильниках, на меблях поруч з ігровою технікою, біля побутових предметів. Коли Сідні запитувала партнера, той заперечував очевидне, стверджуючи, що їй "здалося".

Камери зникали, а через кілька днів з'являлися в нових місцях. Це повторювалося знову і знову, змушуючи жінку сумніватися у власному сприйнятті реальності.

"Я почала думати, що зі мною щось не так", — згадує вона.

Мініатюрна прихована камера Фото: Unplash

Контроль під виглядом турботи

Паралельно з цим чоловік посилював контроль. Він перевіряв телефон, цікавився листуванням, несподівано з'являвся в тих місцях, де Сінді опинялася без попередження. Він знав, де вона перебуває, з ким зустрічається і що робить — навіть тоді, коли вона нікому про це не говорила.

Пізніше Сінді запідозрила, що на її телефон могло бути встановлено шпигунське програмне забезпечення.

Насильство, посилене технологіями

Експерти називають такі випадки зловживанням технологіями — формою насильства, за якої цифрові пристрої використовують для стеження, тиску і маніпуляції. За даними благодійної організації Refuge, кількість звернень, пов'язаних із технологічним контролем, за останній рік зросла більш ніж наполовину.

Жінка, яка стала жертвою стеження Фото: Metro

У стосунках Сінді це супроводжувалося ізоляцією від друзів і сім'ї, приниженнями і погрозами. У підсумку ситуація переросла й у фізичне насильство.

Втеча заради безпеки дітей

Наприкінці 2021 року Сінді зважилася піти. Сьогодні вона живе окремо і виховує двох дітей, але навіть після розставання переслідування не припинилося. Чоловік продовжував з'являтися поруч, знаючи її маршрути та розпорядок дня.

"Це було схоже на фільм Шоу Трумана. Начебто моє життя це сцена, а я про це не знала", — каже вона.

Сьогодні жінка виступає за жорсткіше регулювання пристроїв, які можна використовувати для таємної зйомки, і за серйозне ставлення поліції до таких випадків. За її словами, вперше правоохоронці не сприйняли те, що відбувається, як насильство.

Сінді зізнається, що повністю оговтатися від такого досвіду неможливо. Але з часом можна навчитися жити далі та говорити про це вголос, щоб інші змогли розпізнати небезпеку раніше.

*Імена змінено.