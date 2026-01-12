Усі дізналися про зраду: чоловік подав до суду на ресторан, де його з коханкою зняли на відео

Житель Італії звернувся до суду з позовом проти ресторану, стверджуючи, що розміщене без його згоди відео в соцмережі призвело до викриття зради та розпаду сім'ї.

В Італії почався незвичайний судовий конфлікт. 42-річний чоловік із Сицилії звинувачує місцевий заклад у тому, що саме опублікований рекламний ролик у TikTok став причиною його розлучення. Про ситуацію повідомляє Oddity Central.

Ресторан виклав коротке відео для просування своїх послуг, не підозрюючи, що на записі опинився відвідувач, який прийшов туди не зі своєю дружиною. Чоловік не давав дозволу на зйомку, проте в кадрі його чітко видно за столиком у компанії іншої жінки. Відео швидко набрало перегляди та в підсумку дійшло до дружини безпосередньо або через знайомих, які впізнали його на записі.

Пізніше з'ясувалося, що того вечора чоловік запевняв дружину, ніби перебуває на робочій зустрічі. Відео з TikTok стало для неї незаперечним доказом невірності. У результаті вона вирішила розірвати стосунки й виставила чоловіка з дому.

Після цього італієць подав позов, заявивши про грубе порушення права на приватне життя. Його позицію підтримала асоціація із захисту прав споживачів Codacons, яка взяла на себе представлення його інтересів. В організації наголошують, що зйомка клієнтів без згоди та використання таких кадрів у рекламних цілях суперечить чинному законодавству.

Юристи попереджають про ризики

Представник Codacons Франческо Таназі зазначив, що такі публікації можуть призвести до серйозних і непередбачуваних наслідків, зачіпаючи репутацію, сімейне життя та особисті стосунки. Асоціація вимагає компенсації моральної шкоди і не виключає звернення до національного органу із захисту персональних даних.

Юристи вважають, що ця справа може стати показовою для бізнесу і фахівців з маркетингу, які активно працюють із соцмережами, і нагадати про тонку грань між ефективною рекламою і вторгненням у приватне життя.

