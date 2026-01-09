Сюрприз від тещі: подружжя повернулося після відпустки і виявило порожній будинок

Чоловік опинився в центрі сімейного конфлікту після того, як повернувся з романтичної відпустки і виявив, що його будинок повністю спорожнів. Замість пояснень на нього чекала посмішка тещі, впевненої, що зробила "приємний сюрприз".

Користувач під ніком Shockzs поділився незвичайною історією на популярному форумі Reddit. Чоловік розповів, що він і його дружина Паула вперше за довгий час поїхали удвох у їхню першу відпустку після народження близнюків. На час поїздки вони залишили запасний ключ матері Паули, Хакіко, на випадок екстреної ситуації. Однак після повернення подружжя спочатку подумали, що стали жертвами пограбування.

Пізніше з'ясувалося, що меблі зникли не через злодіїв. За словами чоловіка, його теща стояла посеред порожньої кімнати із задоволеною посмішкою і пояснила, що вирішила "оновити інтер'єр". Вона викинула, продала або пожертвувала всі старі меблі, замінивши їх на дешеві предмети, щоб, як вона висловилася, "освіжити й осучаснити будинок".

Теща вирішила змінити інтер'єр у вітальні Фото: Facebook

Найболючішим ударом для сім'ї стало те, що серед викинутих речей виявилися два різьблені предмети з червоного дерева. Письмовий стіл і туалетний столик дісталися Паулі від покійної бабусі. Ці речі мали для неї величезну емоційну цінність. Побачивши порожню кімнату, жінка розплакалася.

Реакція рідних і соцмереж

Обурений чоловік зажадав повернути ключі від будинку і тут же викликав слюсаря, щоб змінити замки. Однак після цього ситуація лише загострилася. Родичі звинуватили його в жорстокості та надмірній владності, заявивши, що він "руйнує сім'ю через старі меблі" і позбавляє бабусю можливості бачити онуків.

Водночас сам автор наголосив, що його дружина повністю підтримує ухвалене рішення, але тиск з боку сім'ї змушує його сумніватися в собі.

У коментарях користувачі Reddit стали на бік пари, радячи з'ясувати, куди саме зникли меблі, і навіть пропонували звертатися в поліцію, розцінюючи подію як крадіжку.

"Ви телефонуєте в поліцію і заявляєте про крадіжку. Таким чином ви зможете повернути меблі. Їй доведеться зізнатися поліції, кому вона пожертвувала або продала меблі. А ваші меблі буде повернуто як вкрадене майно", — написав один із користувачів.

