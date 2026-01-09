Сюрприз от тещи: супруги вернулись после отпуска и обнаружили пустой дом

Мужчина оказался в центре семейного конфликта после того, как вернулся из романтического отпуска и обнаружил, что его дом полностью опустел. Вместо объяснений его ждала улыбка тещи, уверенной, что сделала "приятный сюрприз".

Пользователь под ником Shockzs поделился необычной историей на популярном форуме Reddit. Мужчина рассказал, что он и его жена Паула впервые за долгое время уехали вдвоем в их первый отпуск после рождения близнецов. На время поездки они оставили запасной ключ матери Паулы, Хакико, на случай экстренной ситуации. Однако по возвращении супруги сначала подумали, что стали жертвами ограбления.

Позже выяснилось, что мебель исчезла не из-за воров. По словам мужчины, его теща стояла посреди пустой комнаты с довольной улыбкой и объяснила, что решила "обновить интерьер". Она выбросила, продала или пожертвовала всю старую мебель, заменив ее дешевыми предметами, чтобы, как она выразилась, "освежить и осовременить дом".

Самым болезненным ударом для семьи стало то, что среди выброшенных вещей оказались два резных предмета из красного дерева. Письменный стол и туалетный столик достались Пауле от покойной бабушки. Эти вещи имели для нее огромную эмоциональную ценность. Увидев пустую комнату, женщина расплакалась.

Реакция родных и соцсетей

Возмущенный мужчина потребовал вернуть ключи от дома и тут же вызвал слесаря, чтобы сменить замки. Однако после этого ситуация лишь обострилась. Родственники обвинили его в жестокости и чрезмерной властности, заявив, что он "разрушает семью из-за старой мебели" и лишает бабушку возможности видеть внуков.

При этом сам автор подчеркнул, что его жена полностью поддерживает принятое решение, но давление со стороны семьи заставляет его сомневаться в себе.

В комментариях пользователи Reddit встали на сторону пары, советуя выяснить, куда именно исчезла мебель, и даже предлагали обращаться в полицию, расценивая произошедшее как кражу.

"Вы звоните в полицию и заявляете о краже. Таким образом вы сможете вернуть мебель. Ей придется признаться полиции, кому она пожертвовала или продала мебель. А ваша мебель будет возвращена как украденное имущество", — написал один из пользователей.

