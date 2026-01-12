Все узнали об измене: мужчина подал в суд на ресторан, где его с любовницей сняли на видео

Житель Италии обратился в суд с иском против ресторана, утверждая, что размещенное без его согласия видео в соцсети привело к разоблачению измены и распаду семьи.

В Италии начался необычный судебный конфликт. 42-летний мужчина из Сицилии обвиняет местное заведение в том, что именно опубликованный рекламный ролик в TikTok стал причиной его развода. О ситуации сообщает Oddity Central.

Ресторан выложил короткое видео для продвижения своих услуг, не подозревая, что на записи оказался посетитель, пришедший туда не со своей супругой. Мужчина не давал разрешения на съемку, однако в кадре его отчетливо видно за столиком в компании другой женщины. Видео быстро набрало просмотры и в итоге дошло до жены напрямую или через знакомых, узнавших его на записи.

Позже выяснилось, что в тот вечер мужчина уверял супругу, будто находится на рабочей встрече. Видео из TikTok стало для нее неопровержимым доказательством неверности. В результате она решила разорвать отношения и выставила мужа из дома.

После этого итальянец подал иск, заявив о грубом нарушении права на частную жизнь. Его позицию поддержала ассоциация по защите прав потребителей Codacons, которая взяла на себя представление его интересов. В организации подчеркивают, что съемка клиентов без согласия и использование таких кадров в рекламных целях противоречит действующему законодательству.

Юристы предупреждают о рисках

Представитель Codacons Франческо Танази отметил, что подобные публикации могут привести к серьезным и непредсказуемым последствиям, затрагивая репутацию, семейную жизнь и личные отношения. Ассоциация требует компенсации морального вреда и не исключает обращения в национальный орган по защите персональных данных.

Юристы считают, что это дело может стать показательным для бизнеса и специалистов по маркетингу, активно работающих с соцсетями, и напомнить о тонкой грани между эффективной рекламой и вторжением в частную жизнь.

