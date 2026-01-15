Девушка убиралась в доме и обнаружила скрытые камеры, которые то появлялись, то исчезали

Молодая мать случайно обнаружила в своем доме скрытые камеры и вскоре поняла, что за ней тайно следил партнер. Она рассказала, как контроль под видом заботы стал проблемой и разрушил ее семью.

Дождливый субботний день должен был идеально подходить для генеральной уборки перед новой неделей. Но для Синди* он обернулся моментом, который навсегда изменил ее жизнь. На каминной полке она заметила странный блеск, который оказался отражением объектива. Так женщина поняла, что в ее доме установлена скрытая камера. Об этом пишет Metro.

Синди было чуть за двадцать, она только что родила второго ребенка и жила с партнером, не подозревая, что тот ведет за ней постоянное наблюдение. Позже девушка обнаружила еще одну камеру, которую спрятали в выключателе света. Тогда Синди поняла, что это не случайность.

Камеры "исчезали и возвращались"

Со временем женщина начала находить все больше миниатюрных устройств в самых неожиданных местах: в светильниках, на мебели рядом с игровой техникой, возле бытовых предметов. Когда Сидни спрашивала партнера, тот отрицал очевидное, утверждая, что ей "показалось".

Камеры исчезали, а спустя несколько дней появлялись в новых местах. Это повторялось снова и снова, заставляя женщину сомневаться в собственном восприятии реальности.

"Я начала думать, что со мной что-то не так", — вспоминает она.

Контроль под видом заботы

Параллельно с этим мужчина усиливал контроль. Он проверял телефон, интересовался переписками, неожиданно появлялся в тех местах, где Синди оказывалась без предупреждения. Он знал, где она находится, с кем встречается и что делает — даже тогда, когда она никому об этом не говорила.

Позже Синди заподозрила, что на ее телефон могло быть установлено шпионское программное обеспечение.

Насилие, усиленное технологиями

Эксперты называют такие случаи злоупотреблением технологиями — формой насилия, при которой цифровые устройства используются для слежки, давления и манипуляции. По данным благотворительной организации Refuge, количество обращений, связанных с технологическим контролем, за последний год выросло более чем наполовину.

В отношениях Синди это сопровождалось изоляцией от друзей и семьи, унижениями и угрозами. В итоге ситуация переросла и в физическое насилие.

Побег ради безопасности детей

В конце 2021 года Синди решилась уйти. Сегодня она живет отдельно и воспитывает двоих детей, но даже после расставания преследование не прекратилось. Мужчина продолжал появляться рядом, зная ее маршруты и распорядок дня.

"Это было похоже на фильм Шоу Трумана. Как будто моя жизнь это сцена, а я об этом не знала", — говорит она.

Сегодня женщина выступает за более жесткое регулирование устройств, которые можно использовать для тайной съемки, и за серьезное отношение полиции к таким случаям. По ее словам, в первый раз правоохранители не восприняли происходящее как насилие.

Синди признается, что полностью оправиться от такого опыта невозможно. Но со временем можно научиться жить дальше и говорить об этом вслух, чтобы другие смогли распознать опасность раньше.

*Имена изменены.